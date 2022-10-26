GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 11:50

Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı

Kış ayları gelmeden önce SGK tarafından duyuru yapıldı. Bu kişilerin elektrik ve su faturalarında yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 11:50
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Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı


Dünya genelinde etkisini gösteren enerji krizi nedeniyle birçok ülkede enerji tasarrufuna gidilmesi başlandı. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, Rusya'nın birçok ülkeye de enerji savaşı açmasına neden oldu. Bu krizden hem dünya ülkeleri etkilenirken hem de yapılan zamlar ile Türkiye etkilendi.

2022 yılı başından bu yana elektriğe, suya ve doğalgaza ciddi zamlar yapıldı. Vatandaşlar artık isyan etme noktasına gelirken SGK'dan yapılan açıklama bazı kişilerin yüreğine su serpti.

Elektrik, doğalgaz ve su faturasında indirim yapılacak 



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli kişilere elektrik ve su faturalarında indirim imkanı veriyor. İndirimli tarifeden yararlanmak isteyen kişilerin mutlaka SGK'dan aldıkları belge ile elektrik dağıtım firması ve belediyelere müracaat etmeleri gerekiyor.

Elektrik faturasi

Başvuru yapanların faturaları yarı yarıya indiriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından tanınan hak ile şehit, dul ve yetimlerin evde kullandıkları elektrik faturasına yüzde 40 oranında indirim yapılmasını sağlıyor. Bu indirimden yararlanmak için ise SGK'dan aldıkları 'şehidin dul ve yetimi olduklarını gösteren belge' ile bulundukları ildeki elektrik dağıtım şirketlerinin il müdürlüğü ya da ilçe işletme müdürlüğüne ya da abone servislerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Aynı zamanda kanun kapsamına göre malul gazi aylığı alanlar ile şehidin dul ve yetimleri için belediyelerden su indirimi almak mümkün oluyor. Su faturalarında yüzde 50 indirimden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin bulundukları şehirdeki belediyeye hak sahipliği belgesi ile başvuru yapmaları yeterli görülüyor.

Başvurularını gerçekleştiren kişilerin başvuruları olumlu değerlendirilirse, su faturalarına yüzde 50 indirim yapılacak.

Elektrik ve su faturası indirimi için nereye nasıl başvuru yapılır?

SGK tarafından şehidin dul ve yetimleri ile malul gazileri için tanınan indirimli elektrik ve su faturası başvuruları devam ediyor. Bu kişiler, SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile elektrik faturası için ikamet ettikleri ildeki elektrik dağıtım şirketine, su faturası için ise yine yaşadıkları il belediyelerine müracaat edecekler.

Elektrik ve su faturalarında indirim olanağından yalnızca SGK tarafından hak sahipliği belgesi verilmiş şehidin dul ve yetimleri ile gazi malulleri yararlanabilecek. Normal tarife kullanan diğer vatandaşlar için ise yüzde 50 ve yüzde 40 indirim imkanı geçerli olmayacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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