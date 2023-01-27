









PTT ÜZERİNDEN KİRA YARDIM ÖDEMESİ YAPILACAK







Sigortanın olmaması.

Dul ve yetim maaşını almıyor olması.

Maddi durumunun kötü olması.

Gelirlerinin fakirlik sınırının altında kalması.

Mal Varlığının olmaması.

Bu kişilerin hesabına 1500 TL yardım parası ödenecek! Nihayet sonuçlandı: Başvurduğunuzu bile unutmuş olabilirsiniz! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ödeme yapıyor. T.C kimlik numaranıza göre yapılan ödemelere ilişkin detaylar belli. İşte detaylar...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kirasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasında kirasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi, dar gelirli ailelere ve vatandaşlara 1500 TL ödeme yapılacak. TC kimlik numaranızın son hanesine göre yapılacak ödemelere ilişkin ayrıntılar haberimizde...Bu yardım başvurusuna e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. E devlet üzerinden başvuruda bulunarak başvurunuzun onaylanması halinde ödemelerinizi PTT üzerinden alabilirsiniz. Başvuru için istenilen şartlar ve belgeler ise şöyle: