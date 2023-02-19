Bu kokuyu hisseder hissetmez doktora koşun: Çok tehlikeli bir hastalığın belirtisi olabilir













İnsanlar ölümcül ve vücutta kalıcı hasar bırakan hastalıklarda daha da tedbirli olmalıdırlar. Belirtileri konusunda bilinçli olarak dikkat edilmelidir. Belirtiler ve risk yaratan durumlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Uzmanlar kalp krizi ve felci tetikleyen etmenlerin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti. Riski arttıran etmenlerin bilinmesi önlemlerin daha erken alınabilmesi demektir. Belirli bir kokunun olması bile kalp krizi ve felç riskini arttırıyor olabilir.O kokuyu alan kişilerin tedbirli olması gerektiği bilinmelidir. Çoğu insan tarafından dikkate alınmayan vücut ve ağız kokuları hastalık belirtisi olabilir. İsviçreli araştırmacılar bu konuyla ilgili araştırmalarında tespitlerde bulundular. Diş eti hastalıklarına ve ağız kokusuna sebebiyet veren bakteriler kalp krizi ve felç belirtisi olabilir. Nedeni araştırıldığında ise F.nucleatum adında bakterinin bu hastalıklara ön hazırlık olduğu açıklamasında bulunuldu. F.nucleatum antikorları bulunması halinde kalp krizi ve felç riskini oldukça arttırmaktadır. Bu hastalıkları geçirmiş kişilerin geçmiş zamanda diş eti rahatsızlığı geçirdiği saptanmıştır. EPFL Yaşam Bilimleri Okulu'ndan Flavia Hodel yaptığı açıklamada diş eti hastalığının bulunması kardiyovasküler risk oluşturabileceği belirtildi. Yaşam Bilimleri Okulu'ndan Profesör Jacques Fellay açıklamasında şu sözlere yer verdi. ‘’Araştırmalar, enfeksiyonların tetiklediği iltihaplanmanın koroner kalp hastalığının gelişimine katkıda bulunabileceğine ve kalp krizi riskini artırabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulundu.’’ açıklamasında bulundu.