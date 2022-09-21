GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 15:56

Bu kompleks 7'den 70'e herkese hitap edecek

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde açılışı icra edilen ve içerisinde vatandaşların faydalanabileceği birçok farklı alan yer alan hizmet kompleksi, yaş gözetmeksizin 7'den 70'e herkese hitap edecek.

GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 15:56
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Bu kompleks 7’den 70’e herkese hitap edecek


Darıca Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hizmet Kompleksi'nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programın açılışına TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi partilerin temsilcileri, çevre ilçe belediye başkanları ve birden fazla vatandaş katıldı. Açılışı icra edilen kompleksin içerisinde aşevi, sosyal market, kütüphane, Kızılay hizmet binası bir çok hizmet yer oynuyacak.

“İnsana dokunan muhteşem bir proje”
Programın açılışında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İçerisinde gerçekten her metrekaresinde insan olan, insana dokunan muhteşem bir proje gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın menfaatiyle, güzel işlerde kullanılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Alt katlarında büyük bir aşevimiz var, yemekhanemiz var. Burası aynı anda taziye salonu şeklinde de kullanılabilecek bir alan. Alt katlarda AFAD kurtarma merkezimizin bir araç deposunun olduğu bir bölge. Engellilerimiz için bir yaşam merkezimiz var, bir sosyal marketimiz var. İçerisinde her gün kan almaya müsait bir Kızılay hizmet binası ve çok muhteşem bir kütüphane, kitap kafe gibi bir konsepti içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda da 270 kişilik bir konferans salonuyla beraber bir kompleksi bugün hizmete açıyoruz. Ticaret erbaplarıyla, sanayicilerle, hayırseverlerle, yatırımcılarla ortaklaşa yaptığımız işlerin bir bereketi olduğu kanaatindeyim. Bu proje de onlardan bir tanesi. Aşevlerimizle, sosyal marketimizle, engelliler yaşam alanımızla, kütüphanemizle, konferans salonumuzla, Kızılay hizmet binamızla ne yaş farkı gözetiyor ne de fakir, zengin gözetiyor. Her kesime hizmet edecek bir komplekse dönüştü” dedi.



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