Bu kredi kartına başvuru yapan 200 dolar kazanacak! Böyle kampanya görülmedi: O bankadan milyonlarca kişiye duyuruldu!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haberler o bankadan geldi. Peki hangi banka müşterilerine 200 dolar ödemesi yapacak? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 200 DOLAR ÖDEMEKredi kartı başvurusu yapacak vatandaşlar araştırmalarına devam ederken yeni müjdeli haberler bu bankadan geldi. kredi kartı kullanmak isteyen vatandaşlar için Forbes yeni bir kampanya başlattı. Kredi kartı başvurusu yapan ve onay alan vatandaşlara 200 dolar nakit ödemesi yapılacak. Aynı zamanda cep telefonu faturasını Wells Fargo kartıyla ödeyen vatandaşlar (25 dolarlık kesinti) hasar ve hırsızlığa karşı 600 dolara kadar bir koruma kazanıyor. Kazanılan ödüller ipotek kredi ve çek hesabı olarak kullanılabiliyor. 200 dolar kazanmak için hesap açıldığı günden itibaren 3 ay içinde en az 500 dolarlık net satım alım yapılması gerekiyor.
Bonus nakit ödüller kazanıldıktan sonraki 1-2 fatura dönemi içinde kullanılabilir hale gelecek. Nakit avans ve bakiye transferleri 500 dolar harcama içinde sayılmamaktadır. ATM üzerinden yapılan işlemler, nakit avans işlemleri, bakire transferleri, havale talepleri, ön ödemeleri hediye kartları, kumarhane oyun fişleri, havaleler, bahisler, piyango biletleri, internet üzerinden oynanan bahisler, bağlantılı hesaplara gönderilen ödemeler ve gecikme ücretleri ödül kazanmaya dahil edilmez. Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde harcanan her bir dolar için yüzde 2 nakit ödül kazanılıyor. ATM üzerinden yapılan işlemler, nakit avans işlemleri, bakire transferleri, havale talepleri, ön ödemeleri hediye kartları, kumarhane oyun fişleri, havaleler, bahisler, piyango biletleri, internet üzerinden oynanan bahisler, bağlantılı hesaplara gönderilen ödemeler ve gecikme ücretleri ödül kazanmaya dahil edilmez.