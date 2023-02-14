Bu kredi kendini erteliyor! Yapıkredi Bankası'na başvuran 3 ay ertelemeli kredi kullanacak! 45 bin TL'ye kadar kredi verilecek! Başvuru şartları belli oldu!

Yapı kredi Bankası, 50000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak tüm vatandaşlara kredi kullandırmak için kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisine başvurularınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden gerçekleştirerek, sizlere belirtilen politikalar dahilinde gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli ödeme yapılacaktır.
NAKİT İHTİYACI OLANLARA ÇÖZÜM GELDİ: 50.000 TL ÖDEME VERİLECEK
NAKİT kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için cep telefonu aracılığıyla 44 11 numaralarına mesaj göndermeleri halinde verilen bu kredi hizmetinden faydalanmak isteyenler, 50000 TL'ye kadar kullanabilmektedir. Tek yapılması gereken başvurularda bireysel, TC kimlik numarası, aylık gelirinizi ve doğum tarihinizi yazmak ve bu mesajı 44 11 numarasına göndermektir. Yapı Kredi Bankası, bu kampanya ile uygun faiz oranları ile hızlı sonuçlar sunmaktadır. Kredi tutarı, en yakın banka şubesi veya mobil uygulama üzerinden kullanılabilmektedir.