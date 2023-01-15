Bu kredi sırtınızdaki borç yükünü alacak! İş Bankası vanayı açtı: Borç kapatma kredisi dağıtıyor! Bu detaya dikkat

İş Bankası Borç Kapatma Kredisi: Birkaç bankadan mevcut kredilerinizi tek yerde topluyor
İŞ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞVURUSU: İNTERNET ŞUBESİ, İŞCEP VEYA SMS YOLUYLA NASIL YAPILIR?
İş Bankası, müşterilerine borç kapatma kredisi sunuyor. Bu kredi ile müşteriler, çeşitli bankalardan mevcut kredilerini İş Bankası borç kapatma kredisi ile birleştirerek işinize yarayan taksit tutarına göre 36 aya kadar taksit yapabiliyor. Bu sayede, ödemeler tek bir yerden yapılıyor ve kontrol altına alınıyor. İş Bankası borç kapatma kredisi, özel faiz oranlarına sahip olacak ve borç transferi talebi, talep edilen kredinin koşullarına göre değerlendirilecektir. Borç kapatma kredisi, çeşitli kredi türlerine uygulanabiliyor. Örneğin, ihtiyaç kredisi, konut kredisi veya araç kredisi gibi. Bu sayede, müşteriler kredi ihtiyaçlarına göre en uygun seçeneği tercih edebiliyor.
Başvuru için, İşCep, internet şubesi veya SMS yolu kullanılabilir. İşCep üzerinden başvuru yapmak isteyen müşteriler, Krediler > Kredi Uygula > Anında Kredi veya "İşCep" > "Krediler" seçeneklerinden birini seçerek başvuru yapabilir. Ayrıca, "Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" bölümünden de gerçekleştirilebilir. Internet şubesi kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir. Anında kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, "Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi Başvurusu" bölümüne giderek "Şimdi Başvur" butonunu kullanabilir. SMS yolu ile de başvuru yapmak mümkündür. Banka, müşterilerinin başvuru yöntemini tamamen kendilerine bırakmaktadır.