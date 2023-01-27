Bu kredi tüm yaralarınızı saracak! 50.000 TL paraya ihtiyacı olana tek bir şartla anında ödenecek: Bu bankanın yolunu mesken tutacaklar!

Hazırlanan bir kampanya sonrasında birçok hane ekonomik bir toparlanma dönemine girecek. Her zaman paylaşılan kredi promosyonlarından farklı olarak bu kredi çok fazla koşul gerektirmediği belirtildi. Belirli şartları sağlayan aileler beklemeden ödemelerini alabiliyor. 50.000 TL'ye kadar kredi sağlanan ailelere düşük faiz oranları uygulanmasına kararı verildi. Bankalar son dönemde kredi faiz oranlarını artırmadı ancak bu kampanyada eski uygulamalar geçerli olacağı söylendi.
FAİZ ORANLARININ VADE SEÇENEKLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ BEKLENİYOR
Hazırlanan yeni kampanyanın detaylarında faiz oranı vade seçeneğine göre belirlendiği bildirildi. Vatandaşlara bu kapsamda detaylar izah edilirken ailenin direktiflerine ve özelliklerine göre bir kredi paketi oluşturulacağı ifade edildi. 12 aya varan vade tercih eden aileler için kredi faizsiz olarak sunulacak. Ancak 24 ay vade seçeneğini seçeneğinin seçilmesi halinde faiz oranı yüzde 0,48 şeklinde işleme alınacak. 36 ay vade seçeneğini seçerseniz ise faiz oranı bu kez yüzde 0,56'ya yükselecek. Diğer taraftan kamu bankası kredileri için mevcut hesapların kullanılması yeterlidir. Kredi kampanyalarında kredi değerliliğinin dikkate alınmasına rağmen çok da önemli olmadığı vurgulanmıştır. 18 yaş altı çocuğu olan aileler uygulamada belirleyici bir faktördür. Vatandaşlara ilk altı ay taksit ödenmeyeceği söylendi.