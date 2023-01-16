Bu krediye asla hayır diyemeyeceksiniz! Şimdi çeken Nisan'da ödeyecek: Bu kişilerin başvurusu anında onaylanıyor!

Kredi kullanacaklara vadesiz ödeme imkanı sunulacak. Bankanın kampanyası kapsamında Ocak ayında kredi çekenler, Nisan ayında ödemeye başlayacak. Müşteriler düşük faizli ve uzun vadeli kredilerde ne gibi avantajlar arıyor? 100.000 TL kredi faiz oranı nedir?
KREDİNİZİ ŞİMDİ ÇEKİN NİSAN 2023'TE ÖDEMEYE BAŞLAYIN! BANKADAN ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU İMKANI!Yapı Kredi, kredi çekecekler için önemli bir ödeme planı fırsatı sunuyor. Ocak ayında kredi çekip Nisan ayında ödemeye başlamak isterseniz başvuruda bulunabilirsiniz. Bunu da uygun faiz oranları ile yapabileceksiniz. Kredi vadesi boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Bankanın kredi kampanyası hakkında detaylı bilgi ve daha fazlası haberimizde olacak.
YAPI KREDİ'DEN ERTELEMELİ KREDİ! Yapı Kredi'nin 3 ay ertelemeli kredisinde, Ocak ayında kredi kullanan bir müşteri Nisan ayında ödemeye başlıyor. Dolayısıyla bu gelişme sonucunda kredi ödeme işlemleri tahmin edilenden daha kolay gerçekleşmektedir. 100.000 TL kredi faiz oranı nedir? 100 BİN TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ
Bankadan 100.000 TL kredi çekerseniz ve vade sayısını 20 ay olarak ayarlarsanız ne kadar ödemeniz gerektiğini hesaplayalım. Aylık %2,79 faiz oranı ile 7.028 TL taksit ve toplamda 151.025 TL geri ödeme yapmanız gerekecektir. Bu durumda 20 ay vadeli kredinin getirisi bu şekilde oluyor. Kredi tablosunu kendinize göre özelleştirmek isterseniz Yapı Kredi'nin kredi hesaplama bölümünden vade sayısını ve kredi tutarını belirleyebilirsiniz. En fazla 36 ay vadeli kredi çekebilirsiniz.