Bu kremi bir kez sürenin cildi mermer gibi oluyor! Kırışıklığa son: Binlerce lira para harcamanıza gerek yok!

Kırışıklık önleyici birçok krem yer alırken böylesine daha önce hiç rastlanmadı. İlerleyen yaşlarla beraber başa dert olan kırışıklıkların önüne geçeceğiniz mucizevi bir krem geldi. Kırışıklığın cilt yüzeyinde yer edinmesinin önüne geçerken cildin çok daha sağlıklı görünmesine katkı sağlayacaktır. Her krem her cilt tipine uygun olmayıp botoks etkisi yaratan evde kendi kreminizi hazırlayabilirsiniz. İşte, o mucizevi krem hakkında merak edilenler...
KIRIŞIKLIK GİDERİCİ KREDİ TARİFİ1 yemek kaşığı balmumu
1 yemek kaşığı mango yağı 2 yemek kaşığı kuşburnu tohumu yağı 7 damla havuç uçucu yağ (tercihan havuç çekirdeği) 7 damla günlük veya diğer uçucu yağ 1/4 fincan tatlı badem yağı 10 damla E vitamini