Bu kremi bir kez sürenin cildi mermer gibi oluyor! Kırışıklığa son: Binlerce lira para harcamanıza gerek yok!







KIRIŞIKLIK GİDERİCİ KREDİ TARİFİ







YAPILIŞI

Kırışıklık önleyici birçok krem yer alırken böylesine daha önce hiç rastlanmadı. İlerleyen yaşlarla beraber başa dert olan kırışıklıkların önüne geçeceğiniz mucizevi bir krem geldi. Kırışıklığın cilt yüzeyinde yer edinmesinin önüne geçerken cildin çok daha sağlıklı görünmesine katkı sağlayacaktır. Her krem her cilt tipine uygun olmayıp botoks etkisi yaratan evde kendi kreminizi hazırlayabilirsiniz. İşte, o mucizevi krem hakkında merak edilenler...1 yemek kaşığı balmumu1 yemek kaşığı mango yağı 2 yemek kaşığı kuşburnu tohumu yağı 7 damla havuç uçucu yağ (tercihan havuç çekirdeği) 7 damla günlük veya diğer uçucu yağ 1/4 fincan tatlı badem yağı 10 damla E vitaminiKremi hazırlamadan önce benmari usulüyle düzenek sağlanır. Cam kasenin içerisinde balmumu, mango yağı ve tatlı badem yağı ilave edilir. Yavaş yavaş karıştırma işlemi yapılır ve yağların erimesiyle beraber kaseyi benmariden alınır. Kenarda soğumaya bırakılır. E vitamini ve diğer uçucu yağlar ilave edilir hafifçe karıştırma işlemi yapılır. Karıştırma işleminden sonra buzdolabına kaldırılır ve krem kıvamına gelene kadar bekletilir. Uygun bir kavanoza alınarak düzenli olarak cildinize sürebilirsiniz.