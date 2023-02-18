SAĞLIK
18 Şubat 2023 - 19:00

Bu kremi bir kez sürenin cildi mermer gibi oluyor! Kırışıklığa son: Binlerce lira para harcamanıza gerek yok!

Yaş aldıkça kadınların özellikle takıntılı hale geldiği kırışıklıklar üzerine öyle bir krem var ki resmen sürdüğünüz an yüzünüz mermer gibi oluyor. Cilt yüzeyinde kırışıklık olmaması ve cildin berrak görüntüsü için bu kremi muhakkak sürün.

SAĞLIK
18 Şubat 2023 - 19:00
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Bu kremi bir kez sürenin cildi mermer gibi oluyor! Kırışıklığa son: Binlerce lira para harcamanıza gerek yok!
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Kırışıklık önleyici birçok krem yer alırken böylesine daha önce hiç rastlanmadı. İlerleyen yaşlarla beraber başa dert olan kırışıklıkların önüne geçeceğiniz mucizevi bir krem geldi. Kırışıklığın cilt yüzeyinde yer edinmesinin önüne geçerken cildin çok daha sağlıklı görünmesine katkı sağlayacaktır. Her krem her cilt tipine uygun olmayıp botoks etkisi yaratan evde kendi kreminizi hazırlayabilirsiniz. İşte, o mucizevi krem hakkında merak edilenler...

KIRIŞIKLIK GİDERİCİ KREDİ TARİFİ

1 yemek kaşığı balmumu



1 yemek kaşığı mango yağı

2 yemek kaşığı kuşburnu tohumu yağı

7 damla havuç uçucu yağ (tercihan havuç çekirdeği)

7 damla günlük veya diğer uçucu yağ

1/4 fincan tatlı badem yağı

10 damla E vitamini

evde krem yapımı

YAPILIŞI

Kremi hazırlamadan önce benmari usulüyle düzenek sağlanır. Cam kasenin içerisinde balmumu, mango yağı ve tatlı badem yağı ilave edilir. Yavaş yavaş karıştırma işlemi yapılır ve yağların erimesiyle beraber kaseyi benmariden alınır. Kenarda soğumaya bırakılır.

E vitamini ve diğer uçucu yağlar ilave edilir hafifçe karıştırma işlemi yapılır. Karıştırma işleminden sonra buzdolabına kaldırılır ve krem kıvamına gelene kadar bekletilir. Uygun bir kavanoza alınarak düzenli olarak cildinize sürebilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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