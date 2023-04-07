Bu kürü kullananların doğurganlığı artıyor! Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere müjde: Bu saatlerde tüketilmeli

Evli çiftler, çocuk sahibi olmak istedikleri zaman doğal yöntemlerle doğurganlığı artırmak için soğan kürü deneyebilirler. Doğurganlığı artırmaya yardımcı olan ve uzmanlar tarafından önerilen bu yöntem yıllardır kullanılmaktadır. Kadınların belirli dönemlerde tüketmeleri gereken bu kür, döllenme sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu yöntem, sağlıklı bir birliktelik için de önemli bir etkiye sahiptir.
SOĞAN SUYU NE ZAMAN KULLANILMALI
HAMİLELİK DÖNGÜSÜ!
Kadınların hamile kalma şansı her ay belirli bir döngü içinde gerçekleşir. Bu döngü, adet kanaması ile başlayıp, yumurtlama ve rahim içi zarının kalınlaşması ile devam eder. Tıbbi literatürde kadınların doğurganlık yaşı 22 ile 30 arasında değişir ve bu dönem en verimli dönem olarak adlandırılır. Ardından doğurganlık süreci yavaş yavaş azalmaya başlar ve 35 yaşından sonra daha da azalır. 40 yaşından sonra kadınlar için hamilelik şansı oldukça düşüktür ve 45 yaşından sonra ise doğurma ihtimali neredeyse yoktur. Soğan kürü, kadınların doğurganlık sürecini artırmak için kullanılan doğal bir yöntemdir. Bu kürü hazırlamak için öncelikle doğal ve taze malzemelerin kullanılması gerekmektedir. SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?
SOĞAN SUYU TÜKETME TAVSİYESİ
Doğurganlığı artırmak için hazırlanan soğan kürü, her sabah aç karna düzenli olarak tüketilmelidir. Önerilen tüketim miktarı bir tatlı kaşığıdır ve bu miktarın aşılmaması tavsiye edilir. Ancak, her insanın bünyesi farklı olduğundan, bu kür herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Ayrıca, ciddi bir hastalığı olanlar öncesinde doktorlarına danışmalı ve gözetim altında kullanmalıdır.