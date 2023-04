Bu kürü kullananların doğurganlığı artıyor! Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere müjde: Bu saatlerde tüketilmeli

SOĞAN SUYU NE ZAMAN KULLANILMALI





SOĞAN SUYU TÜKETME TAVSİYESİ

Evli çiftler, çocuk sahibi olmak istedikleri zaman doğal yöntemlerle doğurganlığı artırmak için soğan kürü deneyebilirler. Doğurganlığı artırmaya yardımcı olan ve uzmanlar tarafından önerilen bu yöntem yıllardır kullanılmaktadır. Kadınların belirli dönemlerde tüketmeleri gereken bu kür, döllenme sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu yöntem, sağlıklı bir birliktelik için de önemli bir etkiye sahiptir.Soğan kürünün en uygun tüketim zamanı adet dönemi sonrası ilk haftadır. Bu dönem, kadınların doğurganlıkta en yüksek seviyeye ulaştığı tıbbi olarak bilinen bir zaman dilimidir ve soğan kürü tüketimi, hamile kalma şansını arttırmaya yardımcı olabilir. Kadınlarda doğurganlık, yaş ile bağlantılı olarak olumsuz etkilere maruz kalabilen bir süreçtir.Kadınların hamile kalma şansı her ay belirli bir döngü içinde gerçekleşir. Bu döngü, adet kanaması ile başlayıp, yumurtlama ve rahim içi zarının kalınlaşması ile devam eder. Tıbbi literatürde kadınların doğurganlık yaşı 22 ile 30 arasında değişir ve bu dönem en verimli dönem olarak adlandırılır. Ardından doğurganlık süreci yavaş yavaş azalmaya başlar ve 35 yaşından sonra daha da azalır. 40 yaşından sonra kadınlar için hamilelik şansı oldukça düşüktür ve 45 yaşından sonra ise doğurma ihtimali neredeyse yoktur. Soğan kürü, kadınların doğurganlık sürecini artırmak için kullanılan doğal bir yöntemdir. Bu kürü hazırlamak için öncelikle doğal ve taze malzemelerin kullanılması gerekmektedir.Öncelikle 1 adet büyük boy soğan alınarak soyulur ve ince ince doğranır. Dilimlenmiş soğanlar temiz bir cam kavanoza alınarak ağzı sıkıca kapatılır. Ardından bir köşede 1 bardak organik bal hazırlanır. Bal, doğal şeker içeriği ve antioksidan özellikleri ile doğurganlık sağlığına katkıda bulunur. Hazırlanan bal, soğanlı kavanozun içine aktarılır ve iyice karıştırılır. Kavanozun kapağı sıkı bir şekilde kapatıldıktan sonra, serin ve karanlık bir yerde 3-5 gün boyunca bekletilir. Bu süre zarfında, soğanlı bal karışımı günlük olarak çalkalanmalıdır. 3-5 günün sonunda, kavanozdaki karışım süzülür. Burada amaç, balın içerisinde kalan soğan parçalarını ayırmaktır. Ayrıştırılan soğanlı bal kürü tekrar temiz bir cam kavanoza aktarılır ve buzdolabında saklanır. Not: Hamile kalmak isteyen kadınlar, adet dönemi sonrası ilk hafta boyunca her gün bir yemek kaşığı soğanlı bal karışımı tüketebilirler. Ancak, önceden herhangi bir sağlık sorunu varsa ya da ilaç kullanıyorlarsa, öncelikle doktorlarına danışmaları önemlidir.Doğurganlığı artırmak için hazırlanan soğan kürü, her sabah aç karna düzenli olarak tüketilmelidir. Önerilen tüketim miktarı bir tatlı kaşığıdır ve bu miktarın aşılmaması tavsiye edilir. Ancak, her insanın bünyesi farklı olduğundan, bu kür herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Ayrıca, ciddi bir hastalığı olanlar öncesinde doktorlarına danışmalı ve gözetim altında kullanmalıdır.