EKONOMİ
13 Mayıs 2023 - 21:24

Bu kurum personeline müjde: Bütün personele 19 bin TL ödeme yapılacak!

Kurumların bankalarla yaptığı maaş görüşmeleri hızla devam ederken personele en yüksek ödemeyi yapan banka ile anlaşma sağlandı. Tam 19 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
13 Mayıs 2023 - 21:24
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Bu kurum personeline müjde: Bütün personele 19 bin TL ödeme yapılacak!


Kamu kurumları üç senede bir bankalarla maaş konusunda anlaşma sağlamak için promosyon görüşmeleri yapıyor. Bu kurum personeli için en yüksek ödemeyi yapacak bankayla anlaşmaya vardı! Peki hangi kurum personeli 19 bin TL ödemelerden faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU KURUM PERSONELİNE 19 BİN TL ÖDEME

3 senede bir maaşları bankadan almaya devam etmek için kamu kurumları bankalarla ihale usulü görüşmeye devam ediyor. Görüşmeler sürerken kurumlar personele en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayla maaş protokolü imzalıyor ve personel bankadan maaş almaya başlıyor. 



19 bin TL Promosyon Ödemesi

Siirt Defterdarlığı tarafından verilen son habere göre Merkez Müdürlük ve Malmüdürlükleri personelini kapsayacak şekilde promosyon anlaşmaları sağlandı. Bu kapsamda Vakıfbank ile anlaşma sağlandı ve her bir personele 19 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi. Siirt Defterdarı Mustafa Yılmaz konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Siirt Defterdarlığına bağlı Merkez Müdürlükleri ve ilçe Malmüdürlükleri personelini kapsayacak maaş protokol anlaşmasını imzaladık. İmzalanan protokolde Vakıflar Bankası kişi başı 19 bin TL ödeme yapacak. Emeği geçen herkese teşekkürler. Tüm personelimize hayırlı olsun.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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