Bu kurum personeline müjde: Bütün personele 19 bin TL ödeme yapılacak!







BU KURUM PERSONELİNE 19 BİN TL ÖDEME







Kamu kurumları üç senede bir bankalarla maaş konusunda anlaşma sağlamak için promosyon görüşmeleri yapıyor. Bu kurum personeli için en yüksek ödemeyi yapacak bankayla anlaşmaya vardı! Peki hangi kurum personeli 19 bin TL ödemelerden faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.3 senede bir maaşları bankadan almaya devam etmek için kamu kurumları bankalarla ihale usulü görüşmeye devam ediyor. Görüşmeler sürerken kurumlar personele en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayla maaş protokolü imzalıyor ve personel bankadan maaş almaya başlıyor.Siirt Defterdarlığı tarafından verilen son habere göre Merkez Müdürlük ve Malmüdürlükleri personelini kapsayacak şekilde promosyon anlaşmaları sağlandı. Bu kapsamda Vakıfbank ile anlaşma sağlandı ve her bir personele 19 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi. Siirt Defterdarı Mustafa Yılmaz konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Siirt Defterdarlığına bağlı Merkez Müdürlükleri ve ilçe Malmüdürlükleri personelini kapsayacak maaş protokol anlaşmasını imzaladık. İmzalanan protokolde Vakıflar Bankası kişi başı 19 bin TL ödeme yapacak. Emeği geçen herkese teşekkürler. Tüm personelimize hayırlı olsun.'