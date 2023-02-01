Bu kurumlarda çalışmak isteyen KPSS'siz alınacak! En az 9000 TL maaş vadediliyor!







HASTANEDE, BANKADA, OKULDA ÇALIŞMAK İSTEYENLER BURADA! KPSS'SİZ, TECRÜBESİZ, 18-47 YAŞINDA! 17 İLDE 9 BİN 600 TL MAAŞ! EGM, TOKİ, SAĞLIK BAKANLIĞI, İŞKUR..







10 BİN 24 PERSONEL ALIMI

SERMAYE PĪYASASI KURULU (SPK) EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

BAŞVURU TARİHİ VE ȘEKLİ

BAŞVURU ȘARTLARI NELER?

ÖSYM 63 BİN TL MAAŞ İLE PERSONEL ALIMI!

BAŞVURU TARİHİ VE ȘEKLİ

ÜCRET TABLOSU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı'nın son alımları yakından takip edilmektedir. İşçi, personel ve memur alımlarına başlanmıştır. İlkokul mezunu olanların hastaneler, bankalar ve okullara başvurabilecekleri koşulsuz iş ilanlarının duyurusu yapılmıştır. En az 8.500 TL aylık maaş ödenecek olan bekçi, polis ve memur alımları devam etmektedir. Kamu ve özel sektörde çalışmak isteyenlerin şubat ayında için müjde! Yeni iş fırsatları sizleri bekliyor.Yeni işler arayanlara harika bir haber! 17 illerde çeşitli işler için hemen alımlar yapılacak. 18-47 yaş arası başvurular kabul edilecek. KPSS koşuluyla veya KPSS olmaksızın başvurabilecek adaylar aramaktayız. İş ilanlarımız arasında EGM, TOKİ, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR gibi kurumlar yer almaktadır.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin 24 kişi için personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bir kararname ile, Emniyet Müdürlüğü'ne 3 Genel Müdürlük merkez teşkilatına Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na Milletvekili ve bin polis, 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, EGM İl teşkilatına, Toplu Konut İdaresi (TOKi) Başkanlığı'na 9 bin polis, Merkez teşkilat, Sanayi ve Teknoloji'ye 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü, Bakanlık merkez teşkilatı için de 1 adet şube müdürü kadrosu oluşturulmuştur. Bu nedenle, 10 bin 24 personel için başvuru koşulları ve tarihleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmektedir. Makalemizde bunların yer alacağını da belirtmek isteriz.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Genel Yönetim Hizmetleri sınıfında 18 ve Teknik Servisler sınıfında 10 kişilik Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 6 Şoför, 1 Teknisyen, 5 Teknisyen, 2 Aşçı ve 15 Yardımcı Servisler olmak üzere toplam 57 personel alımı yapılacaktır.23 Ocak 2023 tarihinden başlayarak 6 Şubat 2023 tarihine kadar sürecek olan Sermaye Piyasası Kurulu personel alım başvurularını tamamlamak için e-Devlet Sermaye Piyasası Kurulu Kariyer Kapısı Kamu İstihdam Adayları Via Burs ve Kariyer Kapısında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) bir oturum açılmalıdır.Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi A bendi tarafından belirlenen genel şartları taşıyan, 01 Ocak 2023 tarihinden önce 35 yaşını doldurmamış Memur, Koruma ve Güvenlik Memuru, Şoför, Teknisyen ve Teknisyen için 30 yaşını doldurmamış Aşçı ve Hizmetçi için; sağlıkla ilgili görevlerini sürekli olarak yapabilmek için herhangi bir engele sahip olmamaları, gerçeğe aykırı hiçbir bilgi veya belge vermemeleri, başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğünün olmaması veya borcunu ödemeyi kabul etmiş olmaları koşullarını karşılamaları gerekmektedir.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Bilgi Güvenliği ve İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından 31 Aralık 2008 tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanan 375 Sayılı Kanunun Ek 6'ncı maddesi kapsamında, "Büyük Ölçekli Kamu Kurum ve Kuruluşları" BT Birimlerinde Sözleşmeli BT Personeli İstihdamı Esasları Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca 33 sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı duyuruldu.ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan e-Devlet Adayları Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme süreci 19 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır. İşlemler 2 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurularınızı online olarak Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.21.160,69 TL'lik vize tablosundaki katlarla çarpılarak, sözleşmeli ücret tavanının belirleneceği 6.6.1978 tarihli ve 3. maddesinin (B) bendinde ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenen 'Personel Çalıştırmaya İlişkin Esaslar'ın 3. Maddesine göre yılın ilk altı ayı için belirlenmiştir.Gözler, ikinci Sağlık Bakanlığı personel alımına çevrildi. Toplam 85.000 personel ve işçi istihdam edilecek ve alımların 42 bin 500'ü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.Sağlık Bakanlığı, 11 doğumlu 317 kadrolu işçileri, 30 bin sözleşmeli sağlık personelini ve 1183 kişinin sözleşmeli olmasıyla birlikte, toplamda 42 bin 500 çalışana sahip. Bakan Fahrettin Koca, "85 bin personelden 42 bini şimdi 500 tanesini görevlendiriyoruz. Diğer yarısından hemen sonra alacağız" dedi.