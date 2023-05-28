





MERCİMEKLİ BÖREK TARİFİ







Bu lezzet ağızların suyunu akıtacak! Farklı börek arayışında olanlara: Mercimekli börek tarifi! Kısa zamanda enfes tat. Mercimekli börek, içine eklenen malzemelerin lezzetindeki sırrıyla ön plana çıkıyor. Son dönemlerin favori tatlarından biri olan haşhaş ezmeli mercimekli börek oldukça ilgi çekiyor. Peki, haşhaş ezmeli mercimekli börek nasıl yapılır? İşte bu lezzetli böreğin tarifiyle ilgili detaylar...Haşhaş ezmeli mercimekli börek için gerekli malzemeler şunlardır: 4 adet yufka, 1 su bardağı haşhaş ezmesi (yufkaların arası ve üzeri için), 1 su bardağından biraz fazla zeytinyağı (yufkaların arası ve üzeri için). İç harcı için ise şu malzemeler kullanılacak: 1.5 su bardağı yeşil mercimek, 1-2 adet soğan, 1 çay bardağı ceviz, 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber. Haşhaş ezmeli mercimekli börek yapmak için öncelikle iç harcı hazırlamanız gerekiyor. Yeşil mercimeği yumuşayana kadar haşlayın. Bir tavada yağ ile ince doğranmış soğanı soteleyin ve salçayı ekleyip karıştırın. Ardından haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin ve birkaç dakika daha soteleyin. Cevizlerle baharatları da ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. İşte diğer ayrıntılar...Yufkaları ıslatmak için yağ ve haşhaş ezmesini karıştırın. Karışım hafif sıvı hale geldiğinde bir yufkayı serip üzerine sürün. Diğer bir yufkayı da üzerine kapatarak 16 eşit parçaya üçgen olarak bölün. Her üçgenin içine hazırladığınız iç harçtan koyun ve sarın. Börekleri yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin. Kalan yağlı karışımı böreklerin üzerine sürün ve diğer iki yufkayı da aynı şekilde tamamlayın. Hazırladığınız börekleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Göz alıcı bir renk alana kadar yaklaşık 20-25 dakika sürebilir. Böreklerin pişmesiyle birlikte muhteşem kokular evinizi saracak ve sabırsızlıkla afiyetle yemenizi bekleyeceksiniz. Fırından çıkarıp biraz soğumasını bekleyin ve sonra dilimleyerek servis yapın. Haşhaş ezmeli mercimekli börek, lezzetli iç harcı ve çıtır yufka tabaklarıyla mükemmel bir uyum oluşturuyor. Bu tarifle evde kolayca yapabilir, misafirlerinize veya sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun!