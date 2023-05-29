Bu lezzet kaçmaz! Asla yağ çekmeyen enfes paçanda böreği! Püf noktası meğerse buymuş













PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Paçanga böreği, birçok kişi tarafından sevilen bir hamur işidir ve lezzeti püf noktalarına dikkat ederek daha da artırılabilir. İşte paçanga böreği yaparken önemli püf noktaları: Hamurun kıvamı önemlidir. Elde edeceğiniz hamur, ele yapışmayan ve esnek olmalıdır. Bu nedenle hamuru yoğururken gerektiğinde azar azar un ekleyerek ideal kıvama getirebilirsiniz.Hamuru açarken, yufkaları yapışmaması için aralara un serpiştirebilirsiniz. Bu, yufkaların kolayca açılmasını sağlar. Yufkaları mümkün olduğunca ince açmaya özen gösterin. İnce yufkalar, paçanga böreğinin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Sucuk ve kaşar peynirini ince dilimler halinde kesin. Bu şekilde hamurun içine daha kolay yerleşir ve böreğin homojen bir lezzet elde etmesini sağlar. Hamuru sararken, iç harcı dengeli bir şekilde yaymaya çalışın. Fazla harç, böreğin sarılırken çatlamasına neden olabilir. İdeal olarak hamurun etrafını sıkıca sarın, ancak fazla sıkıştırmamaya da özen gösterin. Kızartma öncesi hamurların üzerine yumurta sarısı sürmek, böreklerin daha çıtır ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Ayrıca, üzerlerine susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz. Kızartma yaparken yağın sıcaklığına dikkat edin. Yağın yeterince ısındığından emin olun, ancak aşırı sıcak olmamasına özen gösterin. Böreklerin kızarması için yağın sıcaklığını orta ateşte tutarak eşit ve güzel bir renk almasını sağlayabilirsiniz. Kızaran paçanga böreklerini fazla yağdan arındırmak için kızartma tavasından alırken kağıt havlu serili bir tabağa alın. Bu şekilde fazla yağ emilir ve börekler daha hafif bir tat sunar. Bu püf noktalarına dikkat ederek paçanga böreğinizi daha lezzetli ve çıtır bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!İşte size paçanga böreği tarifi: MALZEMELER 3 adet yufka 100 gram kaşar peyniri 1 adet domates 2 adet yeşil biber Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı YAPILIŞI Yufkaları üçgen şeklinde keserek hazır hale getirin. Tavaya ayçiçek yağını koyun ve üzerine doğranmış yeşil biberleri ve domatesleri ekleyin. Karıştırarak 2 dakika kadar soteleyin. İç harcı ocaktan alın ve üçgen yufkaların içerisine eşit şekilde yerleştirin. Kaşar peynirini de ilave edin. Hazırlanan börekleri kızgın ayçiçek yağında kızartın. Yağını çeken börekleri sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Bu tarifteki adımları takip ederek lezzetli paçanga böreği hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!