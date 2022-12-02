Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı







PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?











PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Yemek tarifleri yörelere göre değişiklik gösterirken Malatya yöresinde yapılan patlıcan kebabının da tadına doyum olmuyor. Birbirinden farklı lezzetleri evlerimize taşıyan MasterChef Türkiye yarışması bu kez de patlıcan kebabı ile ekrana geldi. İzleyenler patlıcan kebabının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte patlıcan kebabı yapılışı…250 gr kuşbaşı et3 patlıcan 8-9 sivri biber 2. 5 domates 2 baş sarımsak Yarım yemek kaşığı domates salçası Yarım yemek kaşığı biber salçası 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 çay bardağı et suyu yada sıcak suEtleri düdüklü tencerede 30 dakika kadar haşlayarak işe başlayınız. Bu sırada patlıcanları ortalama 5 santim büyüklüğünde uzun bir şekilde kesiniz. Biberleri de aynı boyutta doğradıktan sonra tüm malzemeleri yağda kızartınız. Etiniz piştikten sonra fırın tepsisinin en alt kısmında diziniz. Daha sonra üzerine kızarttığınız sebzeleri sırasıyla önce biber, sonra patlıcan ve yuvarlak kestiğiniz domates olarak diziniz. Ardından en üst kısmı sarımsakları irice kesip dağıttınız. Sosu için sıvıyağ ve salçayı birazcık kavurunuz. Sosunuzu kavurduktan sonra eğer varsa 1 çay bardağı et suyu yoksa sıcak su ekleyerek yemeğin üzerine döküyoruz. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırını 150 dereceye düşürdükten sonra tepsinize fırına atınız. 40 dakika kadar pişirdiğiniz patlıcan kebabını afiyetle yiyebilirsiniz.