Yemek Tarifleri
02 Aralık 2022 - 05:26

Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı

Türkiye oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Farklı yörelerde birçok farklı lezzet yer alırken özellikle MasterChef yarışmasıyla pek çok lezzette evlere konuk oluyor. Malatya usulü patlıcan kebabının nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte patlıcan kebabı yapılışı…

Yemek Tarifleri
02 Aralık 2022 - 05:26
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Bu lezzeti bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Patlıcan Kebabı malzemeleri ve yapılışı


Yemek tarifleri yörelere göre değişiklik gösterirken Malatya yöresinde yapılan patlıcan kebabının da tadına doyum olmuyor. Birbirinden farklı lezzetleri evlerimize taşıyan MasterChef Türkiye yarışması bu kez de patlıcan kebabı ile ekrana geldi. İzleyenler patlıcan kebabının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte patlıcan kebabı yapılışı…

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?

250 gr kuşbaşı et



3 patlıcan

8-9 sivri biber

2. 5 domates

2 baş sarımsak

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı et suyu yada sıcak su

Patlıcan Kebabı

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Etleri düdüklü tencerede 30 dakika kadar haşlayarak işe başlayınız. Bu sırada patlıcanları ortalama 5 santim büyüklüğünde uzun bir şekilde kesiniz.

Biberleri de aynı boyutta doğradıktan sonra tüm malzemeleri yağda kızartınız.

Etiniz piştikten sonra fırın tepsisinin en alt kısmında diziniz.

Daha sonra üzerine kızarttığınız sebzeleri sırasıyla önce biber, sonra patlıcan ve yuvarlak kestiğiniz domates olarak diziniz.

Ardından en üst kısmı sarımsakları irice kesip dağıttınız.

Sosu için sıvıyağ ve salçayı birazcık kavurunuz.

Sosunuzu kavurduktan sonra eğer varsa 1 çay bardağı et suyu yoksa sıcak su ekleyerek yemeğin üzerine döküyoruz.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırını 150 dereceye düşürdükten sonra tepsinize fırına atınız.

40 dakika kadar pişirdiğiniz patlıcan kebabını afiyetle yiyebilirsiniz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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