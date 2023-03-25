Bu lezzeti sevenlere kötü haber! Artık marketlerde satılması yasaklandı: O tarihten sonra bir daha alamayacaksınız

Nar ekşisi tüketicilerini üzen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanırken nar ekşisi, nar sosu, nar suyu konsantresi ve su dışında herhangi bir gıda ile birleşmeyeceği duyuruldu.
ARTIK O ÜRÜN SATILMAYACAK
Nar ekşisi izlenimi veren nar aromaları gıdaların benzeri ürünlerin satışı yurt içinde yasaklandı. yapılan düzenleme üzerine piyasaya arzına izin verilmeyen ürünlerin 30 Haziran 2024 tarihinden sonra piyasada yer almayacağı açıklandı.