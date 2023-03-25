GÜNDEM
25 Mart 2023 - 22:13

Bu lezzeti sevenlere kötü haber! Artık marketlerde satılması yasaklandı: O tarihten sonra bir daha alamayacaksınız

Sofralarda ve yemeklerde sıklıkla tercih edilen nar ekşisi için inanılmaz karar çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmenliğe karşılık olarak nar ekşisi, nar sosu, nar aromalı şurup gibi ürünlerin satışına son verildi. Yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen 30 Haziran 2024 tarihi sonrasında marketlerde yer alamayacak.

GÜNDEM
25 Mart 2023 - 22:13
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Bu lezzeti sevenlere kötü haber! Artık marketlerde satılması yasaklandı: O tarihten sonra bir daha alamayacaksınız


Nar ekşisi tüketicilerini üzen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanırken nar ekşisi, nar sosu, nar suyu konsantresi ve su dışında herhangi bir gıda ile birleşmeyeceği duyuruldu.

Nar ekşisi

ARTIK O ÜRÜN SATILMAYACAK



Nar ekşisi izlenimi veren nar aromaları gıdaların benzeri ürünlerin satışı yurt içinde yasaklandı. yapılan düzenleme üzerine piyasaya arzına izin verilmeyen ürünlerin 30 Haziran 2024 tarihinden sonra piyasada yer almayacağı açıklandı.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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