Yemek Tarifleri
25 Mayıs 2023 - 13:20

Bu lezzeti tadan bir daha vazgeçemiyor! Meğerse krep bu tarifle yapılıyormuş! Kokusuyla komşu kıskandıran krep tarifi

Size ekonomik ve doyurucu bir tarif sunmak istiyoruz: Tadanın Börek Sandığı! Bu tarif, az malzemeyle hazırlanabilecek ve kahvaltıda ya da atıştırmalık olarak tüketilebilecek harika bir krep tarifidir. Hem lezzetli hem de pratik olduğu için herkesin favorisi olacak. İşte tarifin ayrıntıları...

Yemek Tarifleri
25 Mayıs 2023 - 13:20
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Bu lezzeti tadan bir daha vazgeçemiyor! Meğerse krep bu tarifle yapılıyormuş! Kokusuyla komşu kıskandıran krep tarifi


İşte size dünyanın en pratik krep tariflerinden biri! Bu tarifte un kullanmadığınız için, kış boyunca aldığınız kilolardan kurtulma endişesi taşımanıza gerek yok. Hamur işi yapmadan lezzetli bir krep yapabileceksiniz.

Krep, herkesin sevdiği bir lezzettir, özellikle kahvaltılarda mükemmel bir tercihtir. Kimisi tatlı, kimisi tuzlu sever. Ben, krepin içine peynir koyarak daha fazla lezzet almayı tercih ederim. Ancak bu tarif tek başına da oldukça lezzetlidir. İsteyenler birkaç dilim peynir ekleyerek tadını daha da zenginleştirebilir.

İŞTE PRATİF KREP TARİFİ

KREP



Malzemeler:

1 su bardağı mercimek

1 adet yumurta

4-5 dal maydanoz

1 çay bardağı süt

1 çorba kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Öncelikle bir gece önceden ıslattığınız mercimeği blenderdan geçirin. Ardından ince ince kıyılmış maydanoz, süt, yumurta ve kabartma tozuyla iyice karıştırın.

Yanmaz-yapışmaz bir tavayı iyice ısıtın ve zeytinyağı ekleyin. Kepçe yardımıyla krep harcınızdan bir miktar tavaya dökün. Normal bir krep yapar gibi her iki tarafını da pişirin.

Hazırladığınız bu nefis mercimekli kreplerle afiyetle kahvaltı yapabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre çeşitlendirebilir ve en özgün şekilde sunabilirsiniz. 

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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