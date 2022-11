Bu lezzetin sırrı hiçbir yerde yok! Kadayıfla birlikte parmaklarınızı da yiyeceksiniz! Adana usulü taş kadayıf yapmanın püf noktaları

TAŞ KADAYIF İÇİN GEREK MALZEMELER

HAMUR MALZEMELERİ







İÇİNİN MALZEMELERİ

KIZARMASI İÇİN

ŞERBETİNİN MALZEMELERİ

ÜZERİNİN MALZEMELERİ

SERVİS MALZEMELERİ

TAŞ KADAYIF YAPIMI

Taş kadayıf tatlısı evde yapabileceğiniz en pratik şerbetli tatlılar arasındadır. Yanına kaymak koyarak pratik bir şekilde servis edebilirsiniz. Gelin bu kolay ve lezzetli tatlının tarifini birlikte keşfedelim...- Bir su bardağı ılık süt- Bir su bardağı su - Bir buçuk su bardağı un - Bir tatlı kaşığı kuru maya - Bir tatlı kaşığı toz şekeri - Bir çay kaşığı tuz- 150 GR irili ceviz içi3/4 su bardağı sıvı yağı- 2,5 su bardağı su - İki su bardağı toz şeker - Çeyrek limon suyu- İki yemek kaşı ince çekim Antep fıstığı- 50 GR kaymakİlk olarak şerbetimizi ocağa koyarak başlıyor. Şerbet için su ile şekeri tencereye koyarak iyice karıştırıyoruz ve kaynayınca altını kısarak on dakika pişiriyoruz. On dakika sonra limon suyunu koyup koyulaşması için beş dakika daha kaynatıp altını kapatıp ılıyınca buzdolabına alıyoruz. Ilık süt, su, şeker, tuz ve kuru mayayı derin bir kabın içine koyarak çırpıyoruz. Hazırladığımız karışımı streç film ile örterek 30 dakika mayalandırıyoruz. Hamurumuz kabardığında yağsız tavaya pancake pişirir gibi kepçe ile aktarıyoruz. Hamurları tek taraflı ve üstü kuruyana dek pişiriyoruz. Pişmeyen yerine ceviz koyarak yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını sıkı sıkı bastırıyoruz. Yağdan çıkardığımız hamurları soğuttuğumuz şerbete atıp on dakika bekletiyoruz ve son olarak üzerini Antep fıstığıyla süsledikten sonra kaymak ile servis ediyoruz. Afiyet olsun...