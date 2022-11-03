YAŞAM
03 Kasım 2022 - 18:41

Bu lezzetin sırrı hiçbir yerde yok! Kadayıfla birlikte parmaklarınızı da yiyeceksiniz! Adana usulü taş kadayıf yapmanın püf noktaları

Yassı kadayıf da denilen taş kadayıf tatlısı Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Peki, Adana usulü taş kadayıf nasıl yapılıyor, malzemeleri nelerdir? İşte pratik Adana usulü taş kadayıf tarifi...

YAŞAM
03 Kasım 2022 - 18:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu lezzetin sırrı hiçbir yerde yok! Kadayıfla birlikte parmaklarınızı da yiyeceksiniz! Adana usulü taş kadayıf yapmanın püf noktaları


Taş kadayıf tatlısı evde yapabileceğiniz en pratik şerbetli tatlılar arasındadır. Yanına kaymak koyarak pratik bir şekilde servis edebilirsiniz. Gelin bu kolay ve lezzetli tatlının tarifini birlikte keşfedelim...

TAŞ KADAYIF İÇİN GEREK MALZEMELER

HAMUR MALZEMELERİ

- Bir su bardağı ılık süt



- Bir su bardağı su

- Bir buçuk su bardağı un

- Bir tatlı kaşığı kuru maya

- Bir tatlı kaşığı toz şekeri

- Bir çay kaşığı tuz

İÇİNİN MALZEMELERİ

- 150 GR irili ceviz içi

KIZARMASI İÇİN

3/4 su bardağı sıvı yağı

ŞERBETİNİN MALZEMELERİ

- 2,5 su bardağı su

- İki su bardağı toz şeker

- Çeyrek limon suyu

ÜZERİNİN MALZEMELERİ

- İki yemek kaşı ince çekim Antep fıstığı

SERVİS MALZEMELERİ

- 50 GR kaymak

 taş kadayıf

TAŞ KADAYIF YAPIMI

İlk olarak şerbetimizi ocağa koyarak başlıyor. Şerbet için su ile şekeri tencereye koyarak iyice karıştırıyoruz ve kaynayınca altını kısarak on dakika pişiriyoruz. On dakika sonra limon suyunu koyup koyulaşması için beş dakika daha kaynatıp altını kapatıp ılıyınca buzdolabına alıyoruz.

Ilık süt, su, şeker, tuz ve kuru mayayı derin bir kabın içine koyarak çırpıyoruz. Hazırladığımız karışımı streç film ile örterek 30 dakika mayalandırıyoruz. Hamurumuz kabardığında yağsız tavaya pancake pişirir gibi kepçe ile aktarıyoruz.

Hamurları tek taraflı ve üstü kuruyana dek pişiriyoruz. Pişmeyen yerine ceviz koyarak yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını sıkı sıkı bastırıyoruz.

Yağdan çıkardığımız hamurları soğuttuğumuz şerbete atıp on dakika bekletiyoruz ve son olarak üzerini Antep fıstığıyla süsledikten sonra kaymak ile servis ediyoruz. Afiyet olsun...

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrenciye heimlich manevrası yaparak kurtardı
Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrenciye heimlich manevrası yaparak kurtardı
Gelin düğünde damada tekme savurdu! Kick boks yapan gelin herkesi şaşırttı
Gelin düğünde damada tekme savurdu! Kick boks yapan gelin herkesi şaşırttı
14 yaşındaki lise öğrencisi beton mikserin altında kalarak yaşamını yitirdi! Acılı aile sinir krizi geçirdi
14 yaşındaki lise öğrencisi beton mikserin altında kalarak yaşamını yitirdi! Acılı aile sinir krizi geçirdi
CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar
CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar
Meteoroloji açıkladı! Kara kış kapıya dayandı! Tam 5 gün sürecek felakete karşı tedbirinizi alın
Meteoroloji açıkladı! Kara kış kapıya dayandı! Tam 5 gün sürecek felakete karşı tedbirinizi alın
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bunlara dikkat edilmezse eviniz elden gidebilir
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bunlara dikkat edilmezse eviniz elden gidebilir
Son Haberler
Tiktok'ta Cristiano Ronaldo ile canlı yayında olduğunu sanan Mehmet Ali Erbil alay konusu oldu!
Tiktok'ta Cristiano Ronaldo ile canlı yayında olduğunu sanan Mehmet...
Gönül Dağı dizisinde rol alan Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Gönül Dağı dizisinde rol alan Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle...
Melisa Döngel yine nefesleri kesti! Beyaz mini elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Melisa Döngel yine nefesleri kesti! Beyaz mini elbiseli pozu beğeni...
Dünyanın en seksi kadınından nefes kesen pozlar! Olivia Culpo yarı çıplak pozuyla herkesi büyüledi
Dünyanın en seksi kadınından nefes kesen pozlar! Olivia Culpo yarı...
Koop Bakkal ne zaman, hangi illerde açılacak? Koop Bakkal bayisi nasıl olunur?
Koop Bakkal ne zaman, hangi illerde açılacak? Koop Bakkal bayisi nasıl...
Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır ile evlilik dünyasına adım attı!
Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır...
Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrenciye heimlich manevrası yaparak kurtardı
Adana'da öğrencinin hayatını öğretmen kurtardı! Öğretmen, boğazına...
Son dakika: Tokat depremle sarsıldı! Deprem çevre illerden hissedildi! AFAD son dakika duyurusu yaptı
Son dakika: Tokat depremle sarsıldı! Deprem çevre illerden hissedildi!...
Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin, paranız yanmış olabilir
Araç sahipleri bu dümene kanmayın: E-Devlet'ten hemen kontrol edin,...
Son Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeniden ekranlarda boy gösterecek! Nisa Bölükbaşı'nın rol alacağı dizi açıklandı
Son Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeniden ekranlarda boy gösterecek!...
Bu iddia ortalığı fena karıştıracak! Bülent Ersoy'dan sonra şimdi yeni konser iddiası! Kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'la ilgili söylenenler Süper Starı çok kızdıracak
Bu iddia ortalığı fena karıştıracak! Bülent Ersoy'dan sonra şimdi...
Ayça Ayşin Turan o soru karşısında göz yaşlarını tutamadı:
Ayça Ayşin Turan o soru karşısında göz yaşlarını tutamadı: "Çocukluğum...
Gelin düğünde damada tekme savurdu! Kick boks yapan gelin herkesi şaşırttı
Gelin düğünde damada tekme savurdu! Kick boks yapan gelin herkesi şaşırttı
14 yaşındaki lise öğrencisi beton mikserin altında kalarak yaşamını yitirdi! Acılı aile sinir krizi geçirdi
14 yaşındaki lise öğrencisi beton mikserin altında kalarak yaşamını...
Yüksek enflasyon asgari ücrete kallavi zammı getirecek! Yüzde 60-70'lik zam ile 2023 asgari ücreti netleşiyor
Yüksek enflasyon asgari ücrete kallavi zammı getirecek! Yüzde 60-70'lik...