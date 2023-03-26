Bu mahallede Ramazan davulu çalmıyor! Yasaklanma nedeni hayrete düşürdü: Böyle uyandırıyorlar













Merkez Yıldırım ilçesinde yer alan Emirsultan Hazretleri’nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır sahura kalkarken ramazan davulcuları farklı bir yöntem deniyor. Öncelerde davul çalan kişinin gece aynı mahallede yatmasına rağmen sabah uzak bir mezarlıkta çıktığı rivayeti korkuttu. Bunlar kulaktan kulağa geçerken davulcular vatandaşları sahura kaldırmak için farklı yöntem deniyor. Bahsi geçen mahallede de kalan vatandaş olan Mustafa Duman, bu mahallede 20 yıldır yaşadığını ve bu süredir davul çalmama kültürünün hala devam ettiği belirtildi. Yıllardır süren rivayetlerle beraber geçtiğimiz zamanlarda davul çalan vatandaşların başlarına farklı olayların gelmesi korkuttu. Bu bölgede davul çalmak tedirgin ederken bu nedenle davulcular vatandaşları tek tek zillere basarak 'pilava pilava' diyerek uyandırmayı seçti.Başka bir mahalle sakini ise 86 yaşındaki amca doğma büyüme bu mahallede olduğunu belirtirken savul çalındığını hiç görmediğini belirtti. Davulcular vatandaşları burada sahura zillere basarak uyandırıldığını söyledi.