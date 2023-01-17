Bu marka telefonlar 2500 TL'ye düştü! Bu devirde bu fiyata olmaz demeyin: Sadece oradan alan en az 1000 TL'lik indirimi kapacak!

Türkiye'de üretimi yapılan Samsung girişli akıllı telefonlarda bin TL'lik indirim yapıldı. Vergilerden ötürü 5 bin TL değerinde olan telefonların fiyatları 2.300 TL'lere kadar düştü. A01 serisi Samsung telefonları önceden 5 bin ve 5.500 TL arasında farklılık gösterirken Türkiye'de üretimin başlamasıyla beraber fiyatlar 2.300 - 2.500 TL aralığında yer aldı. Markaların yerli üretimleri başlarken fiyatlarda ise düşüşler yaşanmaya başlandı.
MARKALARDAN YERLİ ÜRETİM YARDIMI
Türkiye'de kurulan cep telefonu fabrikaları ile orta ve düşük gelirli birçok insanın alım gücünün ihtimalinin artması yüzleri güldürdü. Yerli üretim pazarının önde gelen isimlerinden olan Oppo'nun ise hangi modelinin yerli üretimi olacağı merak edildi. Markanın Türkiye’de üretilen ilk modelleri ise, Oppo A15 ve Reno5 Lite olarak satışa sunuldu. Kur üzerindeki dalgalanmalardan ötürü cep telefonlarının fiyatları dudak uçuklatırken hükümet tarafından sevindirici haber geldi. Türkiye'de üretilen cep telefonlarında yüzde 15 ve 30 oranında indirim yapılması bekleniyor. Yerli üretimi yapılacak modellerin ise 1.000 - 2.000 TL aralığında farklılık göstermesi bekleniyor.