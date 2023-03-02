Aktüel
02 Mart 2023 - 13:00

Bu market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 5 litresi sadece 139 TL'ye raflarda!

O marketten ayçiçek yağına muhteşem indirim! Cepleri yakan fiyatıyla tüm vatandaşın derdi haline gelen ayçiçek yağlarında Migros'tan müjdeli haber! Migros'ta ayçiçek yağı ne kadar? İşte detaylar...

Aktüel
02 Mart 2023 - 13:00
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Bu market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 5 litresi sadece 139 TL'ye raflarda!


Hangi market, ayçiçek yağı fiyatlarında sınırları zorlayan bir indirim yaparak, 5 litrelik ayçiçek yağı satış fiyatını 139 TL'ye düşürdü?  Bu indirimi kaçırmayın! Zamlardan en çok olumsuz etkilenen temel gıda maddelerinden biri olan ayçiçek yağına kolaylıkla erişebilecekler. Bu marketin ayçiçek yağı fiyatlarını düşürmesi, özellikle geçim sıkıntısı çeken vatandaşların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

ayçiçek yağına indirim

MİGROS'TAN BÜYÜK İNDİRİM



Migros marketi, temel gıda ihtiyaçları arasında yer alan ayçiçek yağı için büyük bir indirim yaparak tüketicilere büyük fırsat sunuyor. 5 litrelik Emek Ayçiçek yağı, normalde yüksek fiyatıyla bilinirken, Migros marketlerinde gerçekleştirilen indirimle birlikte satış fiyatı 139,90 TL'ye kadar düşürüldü. Bu indirimle birlikte, tüketiciler önemli miktarda tasarruf edebilirken, Migros marketin rekabetçi fiyat politikasının da bir örneği sergilenmiş oldu. Güncel fiyat, normal satış fiyatı olan 154,90 TL'den 15 TL daha düşük olmasıyla da dikkat çekiyor.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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