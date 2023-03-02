Bu market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! 5 litresi sadece 139 TL'ye raflarda!







MİGROS'TAN BÜYÜK İNDİRİM







Hangi market, ayçiçek yağı fiyatlarında sınırları zorlayan bir indirim yaparak, 5 litrelik ayçiçek yağı satış fiyatını 139 TL'ye düşürdü? Bu indirimi kaçırmayın! Zamlardan en çok olumsuz etkilenen temel gıda maddelerinden biri olan ayçiçek yağına kolaylıkla erişebilecekler. Bu marketin ayçiçek yağı fiyatlarını düşürmesi, özellikle geçim sıkıntısı çeken vatandaşların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.Migros marketi, temel gıda ihtiyaçları arasında yer alan ayçiçek yağı için büyük bir indirim yaparak tüketicilere büyük fırsat sunuyor. 5 litrelik Emek Ayçiçek yağı, normalde yüksek fiyatıyla bilinirken, Migros marketlerinde gerçekleştirilen indirimle birlikte satış fiyatı 139,90 TL'ye kadar düşürüldü. Bu indirimle birlikte, tüketiciler önemli miktarda tasarruf edebilirken, Migros marketin rekabetçi fiyat politikasının da bir örneği sergilenmiş oldu. Güncel fiyat, normal satış fiyatı olan 154,90 TL'den 15 TL daha düşük olmasıyla da dikkat çekiyor.