Bu market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Fiyatlar 30 TL birden düştü: Almayan bin pişman olur!







AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ







Ayçiçek yağ fiyatları zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında gelirken cep yakar hale geldi. Vatandaşlar marketlerin indirimlerini yakından takip ederken ilk defa ayçiçek yağının bu kadar düşmesi yoğun ilgiye neden oldu. O marketten ayçiçek yağına büyük indirim geldi. İşte, indirim sonrası ayçiçek yağ fiyatları haberimizde.Sevilen marketlerden olan Happy Center üzerinde yağ fiyatlarında düşüş yaşandı. Happy Center 4 litre Biryağ Ayçiçek yağını 140.95 TL olarak satışa sunarken indirimle beraber 129.95 TL'ye düşürülürken bununla beraber 5 litre Komili ayçiçek yağını 179.90 TL yerine 149.90 TL olarak güncellendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği indirim 28 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.