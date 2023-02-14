Aktüel
14 Şubat 2023 - 19:45

Bu market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Fiyatlar 30 TL birden düştü: Almayan bin pişman olur!

Temel ihtiyaç ürünlerine sıklıkla zam haberleri yapılırken bu defa vatandaşlara güzel haber karşıladı. Ayçiçek yağ fiyatlarını ilk defa bu kadar ucuz göreceksiniz. İşte o markette 4 litre ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatlarında indirim başladı.

Aktüel
14 Şubat 2023 - 19:45
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Bu market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Fiyatlar 30 TL birden düştü: Almayan bin pişman olur!
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Ayçiçek yağ fiyatları zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında gelirken cep yakar hale geldi. Vatandaşlar marketlerin indirimlerini yakından takip ederken ilk defa ayçiçek yağının bu kadar düşmesi yoğun ilgiye neden oldu. O marketten ayçiçek yağına büyük indirim geldi. İşte, indirim sonrası ayçiçek yağ fiyatları haberimizde.

happy center yağ indirimi

AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ



Sevilen marketlerden olan Happy Center üzerinde yağ fiyatlarında düşüş yaşandı. Happy Center 4 litre Biryağ Ayçiçek yağını 140.95 TL olarak satışa sunarken indirimle beraber 129.95 TL'ye düşürülürken bununla beraber 5 litre Komili ayçiçek yağını 179.90 TL yerine 149.90 TL olarak güncellendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği indirim 28 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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