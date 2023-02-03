Aktüel
03 Şubat 2023 - 12:30

Bu market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! O günlere özel yüzde 30 indirim müjdelendi: Kilerde boş yer açın!

Son zamanlarda market fiyatlarının sık sık zamlandığı biliniyor. Peki hangi markette yağ fiyatları ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
03 Şubat 2023 - 12:30
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Bu market ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! O günlere özel yüzde 30 indirim müjdelendi: Kilerde boş yer açın!
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Marketler vatandaşın indirimli alışveriş yapması için kampanyalarına devam ediyor. O market yağ fiyatlarında büyük indirim yaptı. Peki yağ fiyatları ne kadar? Hangi markette indirim var? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAĞ İNDİRİMİ BAŞLADI

Zincir marketler ürünlerinde büyük kampanyalarına devam ediyor. Fiyatları indiren marketlerden biri de CarrefourSA oldu. CarrefourSA marketlerde satılan yağ fiyatları şu şekilde; 



CarrefourSA Yağ İndirimi

Kırlangıç marka 4 litre ayçiçek yağı 123.90, 2 litre ayçiçek yağı 96.50 TL oldu. Carrefour marka ayçiçek yağı 5 litre fiyatı ise 149.50 TL. CarrefourSA marketlerde ayçiçek yağı indirimlerinin yanında başka kampanyalarda vatandaşa sunuluyor. Markette 100 TL ve üstü alışverişlerde kampanyalı ürün satışı devam ediyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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