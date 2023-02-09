









ŞOK MARKETTEN AYÇİÇEK YAĞI İÇİN ŞOK EDİCİ KAMPANYA











İşte Şok Market'in şok edici Ayçiçek Yağı fiyatları:

Bu market ayçiçek yağını yok fiyatına satacak: Bedavadan biraz pahalı 130 TL'ye kadar düştü. Ayçiçek yağında dev kampanya. Bu market açıkladığı fiyatlar ile yok yok satıyor. Raflar boşaldı. Geçen yılın en çok zamlanan ürünlerinden biri olan, mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağında dev indirim. O market vatandaşın yüzünü güldürecek indirimi yaptı. İşte detaylar...Ayçiçek yağlarının gümrük vergilerinin sıfırlamasının ardından ayçiçek yağının fiyatları düşmüştü. Belirli bir miktar ile satışı gerçekleştirilen ayçiçek yağları için de marketler ardı sıra indirim kampanyalarını duyurmaya başlamıştı.Artan enflasyon ve yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşın alım gücü oldukça düşmüştü. Bu nedenle de zor günler geçiren vatandaşın yüzünü güldürecek indirim kampanyayı marketlerden gelmeye başladı. Bir çok market ürününde yapılan yüksek zamların aksine ayçiçek yağları sürekli düşüyor. Aksi yöndeki bu düşüş vatandaşın bir yönden yüzünü güldürmesi nedeniyle oldukça dikkat çekiyor. Şok Market'in tüketicileri biraz olsun rahatlatacak indirim kampanyasında ayçiçek yağındaki fiyatlar dikkat çekti.Evin Ayçiçek Yağı 1 litresi 37,50 TL. Evin Ayçiçek yağının 2 litresi: 69,75 TL. Evin Ayçiçek Yağının 5 litresi: 144,50 TL. Komili Ayçiçek yapının 2 litresi: 73 TL. Komili Ayçiçek yağının 5 litresi: 155 TL. Vera ayçiçek yağının bir litresi:37,5 TL. Vera Ayçiçek yapının 5 litresi ise; 144 TL.