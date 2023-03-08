Bu market çıldırmış olmalı! Poşetiyle gelene 1 litre ayçiçek yağını bedava dağıtacak!







Besler Mutfak Ürünlerinden bazıları







Market alışverişi yapanlar için oldukça cazip bir kampanya olan Ülker Bizim/Yudum ayçiçek yağı bedava verme kampanyası, Bizim Toptan Market tarafından duyuruldu. Kampanya kapsamında, 1000 TL değerinde Besler Mutfak 1-2,5 kg bakliyat alışverişi yapanlara 1 litrelik Ülker Bizim/Yudum ayçiçek yağı hediye edileceği belirtildi. Kampanya, e-Ticaret Kanallarına özel olarak düzenlenmiş olup, internet sayfası üzerinden duyuruldu. Bu kampanya, ücretsiz ayçiçek yağı arayanlar için bir fırsat olabilir..Besler Mutfak Kırmızı Mercimek 1 kg 22,45 TL Besler Mutfak Pilavlık Bulgur 1 kg 15,45 TL Besler Mutfak Pilavlık Pirinç 1 kg 22,90 TL Besler Mutfak Dermason Fasulye 1 kg 35,95 TL Besler Mutfak Nohut 1 kg 31,45 TL Besler Mutfak Baldo Pirinç 1 kg 35,95 TL Besler Mutfak Yeşil Mercimek 1 kg 27,45 TL Besler Mutfak Kırmızı Mercimek 2,5 kg 54,90 TL Besler Mutfak Luna Pirinç 1 kg 28,45 TL Besler Mutfak Köftelik Bulgur 1 kg 15,45 TL Besler Mutfak Baldo Pirinç 2,5 kg 85,95 TL Besler Mutfak Pilavlık Bulgur 2,5 kg 38,50 TL Besler Mutfak Cin Mısır 1 kg 18,90 TL Besler Mutfak Osmancık Pirinç 2,5 kg 72,45 TL