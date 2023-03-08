Aktüel
08 Mart 2023 - 21:00

Bu market çıldırmış olmalı! Poşetiyle gelene 1 litre ayçiçek yağını bedava dağıtacak!

Son zamanlarda marketlerin yaptıkları kampanyalarla ilgili sıradışı duyurular gündemde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda bir market, 1 litre ayçiçek yağı bedava.....

Aktüel
08 Mart 2023 - 21:00
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Bu market çıldırmış olmalı! Poşetiyle gelene 1 litre ayçiçek yağını bedava dağıtacak!
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Market alışverişi yapanlar için oldukça cazip bir kampanya olan Ülker Bizim/Yudum ayçiçek yağı bedava verme kampanyası, Bizim Toptan Market tarafından duyuruldu. Kampanya kapsamında, 1000 TL değerinde Besler Mutfak 1-2,5 kg bakliyat alışverişi yapanlara 1 litrelik Ülker Bizim/Yudum ayçiçek yağı hediye edileceği belirtildi. Kampanya, e-Ticaret Kanallarına özel olarak düzenlenmiş olup, internet sayfası üzerinden duyuruldu. Bu kampanya, ücretsiz  ayçiçek yağı arayanlar için bir fırsat olabilir..

yağ

Besler Mutfak Ürünlerinden bazıları



Besler Mutfak Kırmızı Mercimek 1 kg

22,45 TL

Besler Mutfak Pilavlık Bulgur 1 kg

15,45 TL

Besler Mutfak Pilavlık Pirinç 1 kg

22,90 TL

Besler Mutfak Dermason Fasulye 1 kg

35,95 TL

Besler Mutfak Nohut 1 kg

31,45 TL

Besler Mutfak Baldo Pirinç 1 kg

35,95 TL

Besler Mutfak Yeşil Mercimek 1 kg

27,45 TL

Besler Mutfak Kırmızı Mercimek 2,5 kg

54,90 TL

Besler Mutfak Luna Pirinç 1 kg

28,45 TL

Besler Mutfak Köftelik Bulgur 1 kg

15,45 TL

Besler Mutfak Baldo Pirinç 2,5 kg

85,95 TL

Besler Mutfak Pilavlık Bulgur 2,5 kg

38,50 TL

Besler Mutfak Cin Mısır 1 kg

18,90 TL

Besler Mutfak Osmancık Pirinç 2,5 kg

72,45 TL

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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