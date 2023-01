Bu market et fiyatlarında diğerlerini solladı! Bir kilo kırmızı et 70 TL'nin altına düştü: Sabah ilk giden kilo kilo alıyor

O MARKET ET FİYATLARINA BÜYÜK İNDİRİM YAPTI! KIRMIZI ET KG FİYATI 64,90 TL'YE DÜŞTÜ







MİGROS'TAN KIRMIZI ET FİYATLARINA %10 İNDİRİM

MİGROS KIRMIZI ET FİYAT LİSTESİ

Diğerleri fiyatları artırırken bu market kırmızı ette ciddi indirim yaptı. Kilogram fiyatı 69,50 TL'ye kadar düştü. Bu da et fiyatlarında Migros'a göre inanılmaz bir indirim.Türkiye'de ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle başta temel gıda ürünleri ve hijyen maddeleri olmak üzere hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. Ancak zincir marketler dönemsel kampanyalar ile ekonomik alışveriş imkanı sağlamaktadır. Migros, son dönemde fiyatlarında büyük artış yaşanan kırmızı et ürünlerinde önemli bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kırmızı et fiyatlarında inanılmaz indirim sunuyor. Soru şu ki, Migros'un fiyat listesi nedir? Migros kırmızı et için ne kadar alıyor? Migros, indirim kampanyalarıyla enflasyona ve artan hayat pahalılığına meydan okumaya devam ediyor. Bugün ünlü süpermarketler zinciri tarafından bir indirim kampanyası daha başlatıldı. Migros kırmızı ette inanılmaz bir indirim başlattı. Migros'ta et fiyatları diğer marketlerin yarısı kadar. Peki Migros'ta kırmızı et ne kadar? Migros'ta kırmızı et fiyat listesi haberimizde yer alıyor.Tüketicilerin ekonomik alışveriş için tercih ettiği market zincirlerinden Migros, kırmızı et fiyatlarında inanılmaz indirim yaptı. Migros, kırmızı et ürünlerinde sadece hafta sonu geçerli %10 indirim başlattı. Migros kırmızı et indirimi hem mağazalarda hem de Sanal Market uygulaması üzerinden geçerlidir.Migros şu anda kırmızı et satışı yapıyor ve fiyatlar oldukça düşüyor. Ayrıca beyaz ette de büyük indirimler var, tavuğun kilosu 65-90 TL'ye kadar düşüyor. Bu indirimleri kaçırmamak için hafta sonundan önce bir Migros mağazasına uğramanız tavsiye edilir.