Aktüel
17 Kasım 2022 - 22:42

Bu market müşterilerine 1 litre ayçiçek yağını bedava dağıtıyor! Sabah saatlerinde yetişen alır, kapıda kuyruk var!

Ayçiçek yağı fiyatlarının zirve yaptığı günlerde bir marketten bedava ayçiçek yağı dağıtılacağı duyuruldu. Vatandaşlar semtlerindeki markete koşa koşa gitmeye başladı.

Aktüel
17 Kasım 2022 - 22:42
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Bu market müşterilerine 1 litre ayçiçek yağını bedava dağıtıyor! Sabah saatlerinde yetişen alır, kapıda kuyruk var!
Ülkemizde gıda fiyatlarının her geçen gün artması nedeniyle vatandaşlar en ucuz ürünleri almak için indirim kovalıyor. Son dönemde fiyatı en çok pahalanan ürünlerden biri ayçiçek yağı oldu. Yaklaşık 1 yıl önce 60 – 70 liraya satılan ve fiyatının çok yükseldiği düşünülen ayçiçek yağı şimdiler de 5 litresi 200 liradan satılıyor.

Mutfakların vazgeçilmezi, her yemeğin olmazsa olmaz ürünü ayçiçek yağı almak önceki yıllara göre zorlaştı. Vatandaşlar ay başında aldıkları yağı gıdım gıdım kullanarak tasarruf etmeye çalışırken bir marketten bedava ayçiçek yağı kampanyası duyuruldu.

Bedava ayçiçek yağı kampanyasını duyan koştu!

Ev hanımlarının her gün mutfakta kullandığı ayçiçek yağı fiyatı nedeniyle raflardan inerken vatandaşları mutlu edecek bir kampanya açıklandı. Bir markette ayçiçek yağının ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandığı ve stokların tükenmeden vatandaşların yetişmesi gerektiği ifade edildi.

Dolar kurunda yaşanan yükseliş ve hayat pahalılığının artması nedeniyle vatandaşlar ucuz ürün arayışına girdi. Son yapılan bir duyuru ile Bizim Toptan Market müşterilerine 1 litre ayçiçek yağının ücretsiz olarak verileceği açıklandı.

Ayçiçek yağı

Duyuruya göre, 30 Kasım 2022 tarihine kadar Besler Bakliyat ürünlerinden 1000 TL’lik alışveriş yapan müşterilere Bizim – ONA ya da Ayraç markalı 1 litre ayçiçek yağı hediye edilecek. Marketten yapılan açıklama sonrasında semtinde Bizim Market olan vatandaşlar akın akın şubelere gitmeye başladı. Ayçiçek yağının altın kadar değerli olduğu son dönemde bedavaya ayçiçek yağı almak isteyenler stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmamak için birbirleriyle yarışıyor.

Bizim Market tarafından yapılan duyuruda, kampanyanın 1 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında bizimtoptan.com.tr ve mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olduğu belirtildi. Müşteri başına 5 adet ile sınırlı olan kampanya ay sonuna kadar devam edecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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