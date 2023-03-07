Bu markete giden sepeti dolduracak! Ayçiçek yağı 106 TL, 5 kg un 47,90 TL'ye düştü!







ÇELİKKAYALAR MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER







ÇELİKKAYALAR MARKETLER AKTÜEL SATIŞ KATALOĞU

ÇELİKKAYALAR ONLINE ALIŞVERİŞ

Konya'nın lider perakende şirketlerinden Çelikkayalar Marketleri Mart ayı yeni satış listesini açıkladı.Konya'nın her köşesinde halka hizmet veren Çelikkayalar Market 03-06 Mart 2023 tarihinde geçerli olan yeni indirimli ürünler listesi açıklandı.Konya'da 29 lokasyona sahip zincir market Çelikkayalar'ın indirimli ürünler kataloğunda ayçiçek yağının indirimli fiyatı ilgi görüyor.Gesas Ayçiçek yağı 4 lt pet: 106,90 Türk Lirası Meram un 5 kg: 47,90 Türk Lirası Öncü salça domates 830 gram tnk: 36,95 Türk Lirası Çelikkayalar pastırma: 379,90 Türk Lirası İçim süzme beyaz peynir: 750 gram: 67,90 Türk Lirası Dimes süt yağlı 200 ml. 27’li: 139,99 Türk Lirası Akbel süt % 0,1 yağlı 1 lt: 14,49 Türk Lirası Ky. kabuklu ceviz: 59,99 Türk Lirası Nestle Nesquik mısır gevreği 450 gr: 29,99 Türk Lirası Omo matik 7,5 kilogram renkliler: 139,95 Türk Lirası Berrak ultra tuvalet kağıdı 32’li 89,95 Türk Lirası Berrak ultra havlu 12’li: 59,95 Türk Lirası Elidor şampuan 500 ml cst: 42,95 Türk Lirası Derby traş köpüğü 200 ml cst: 24,95 Türk Lirası Dalan sıvı sabun 3 lt cst: 32,95 Türk Lirasıwww.celikkayalaronline.com halka online alışveriş yapma fırsatı da sunuyor. Şu anda bu uygulama çoğu müşteri tarafından kullanılmaktadır. Online mağaza hizmeti sağlayan Çelikkayalar, bu hizmeti yerel olarak sunan marketler arasında kendi alanında bir ilktir. Taze mal grupları 40 araç ve 70 çalışan ile 30 dakikada adreslere teslim edilir.