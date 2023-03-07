Aktüel
07 Mart 2023 - 09:45

Bu markete giden sepeti dolduracak! Ayçiçek yağı 106 TL, 5 kg un 47,90 TL'ye düştü!

Sona kalmayın, yetişen alıyor! Konya zincir marketi Çelikkayalar güncel indirimli ürün listesini duyurdu. 3-6 Mart 2023 tarihleri arasında raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin arasında ayçiçek yağı da bulunuyor. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Aktüel
07 Mart 2023 - 09:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu markete giden sepeti dolduracak! Ayçiçek yağı 106 TL, 5 kg un 47,90 TL'ye düştü!
TAKİP ETTAKİP ET


Konya'nın lider perakende şirketlerinden Çelikkayalar Marketleri Mart ayı yeni satış listesini açıkladı.

ÇELİKKAYALAR MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Konya'nın her köşesinde halka hizmet veren Çelikkayalar Market 03-06 Mart 2023 tarihinde geçerli olan yeni indirimli ürünler listesi açıklandı.



Konya'da 29 lokasyona sahip zincir market Çelikkayalar'ın indirimli ürünler kataloğunda ayçiçek yağının indirimli fiyatı ilgi görüyor.

ÇELİKKAYALAR MARKETLER AKTÜEL SATIŞ KATALOĞU

Gesas Ayçiçek yağı 4 lt pet: 106,90 Türk Lirası

Meram un 5 kg: 47,90 Türk Lirası

Öncü salça domates 830 gram tnk: 36,95 Türk Lirası

Çelikkayalar pastırma: 379,90 Türk Lirası

İçim süzme beyaz peynir: 750 gram: 67,90 Türk Lirası

Dimes süt yağlı 200 ml. 27’li: 139,99 Türk Lirası

Akbel süt % 0,1 yağlı 1 lt: 14,49 Türk Lirası

Ky. kabuklu ceviz: 59,99 Türk Lirası

Nestle Nesquik mısır gevreği 450 gr: 29,99 Türk Lirası

Omo matik 7,5 kilogram renkliler: 139,95 Türk Lirası

Berrak ultra tuvalet kağıdı 32’li 89,95 Türk Lirası

Berrak ultra havlu 12’li: 59,95 Türk Lirası

Elidor şampuan 500 ml cst: 42,95 Türk Lirası

Derby traş köpüğü 200 ml cst: 24,95 Türk Lirası

Dalan sıvı sabun 3 lt cst: 32,95 Türk Lirası

çelikkayalar indirim

çelikkayalar indirim

çelikkayalar indirim

çelikkayalar indirim

çelikkayalar indirim

ÇELİKKAYALAR ONLINE ALIŞVERİŞ

www.celikkayalaronline.com halka online alışveriş yapma fırsatı da sunuyor. Şu anda bu uygulama çoğu müşteri tarafından kullanılmaktadır. Online mağaza hizmeti sağlayan Çelikkayalar, bu hizmeti yerel olarak sunan marketler arasında kendi alanında bir ilktir. Taze mal grupları 40 araç ve 70 çalışan ile 30 dakikada adreslere teslim edilir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ