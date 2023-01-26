Bu marketin patronu çıldırdı! Çay, havlu kağıt, ayçiçek yağı hepsi 1 TL: Kapanın elinde kalıyor!

BİLDİĞİNİZ TÜM İNDİRİMLERİ UNUTUN BÖYLESİ DAHA ÖNCE YAŞANMADI!













DEV İNDİRİM AVANSAS’TAN GELDİ

Artan market ürünleri vatandaşın alım gücünü engellemeye devam ederken bir market yaptığı kampanya ile sınırları yok etti. Zincir marketlerde indirim rüzgarı sürerken bir indirim haberi de Avansas Marketlerden geldi. İnternet üzerinden market alışverişinin yapıldığı Avansas’ta 68 liraya satılan çay 1 liraya düştü.İşte bedavadan az pahalı denen indirimler gerçekten başladı. Avansas indirim konusunda rakip tanımıyor. Kimse bu indirimlere yaklaşamıyor bile. Pandemiyle bir likte insanlar internet alışverişlerinin cazibesine kapıldı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de insanlar hem daha fazla ildirim olduğunu fark etti hem de bir tıkla dünyaları sipariş edebilme özgürlüğü tanındı. Hal böyle olunca da internet üzerinden satışlardada indirimler yağmur gibi yağmaya başladı. Ülkemizde devam eden ekonomik kriz gıdadan kozmetiğe giyim kuşamdan her alana kadar kendirsini gösterirken Avansas bu indirimiyle rakip tanımıyor.Avansas Marketler üye müşterilerinin yapacakları 250 lira ve üzeri alışverişlere bazı ürünleri 1 liradan satışa çıkardı. Peki bu bir lira olan ürünler hangileri derseniz. İşte 1 liraya düşen ürünler: Lipton Doğu Karadeniz Bardak Poşet Çay 100'lü, Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve Eko Paket 75 gr, Avansas Soft Kağıt Havlu 8 rulo ve son olarak 5 kg sıvı bulaşık deterjanı da 1 liraya düşen ürünler arasında. Fırsatı kaçırmadan alışverişe başlayın….