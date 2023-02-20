Bu marketler ayçiçek yağı stoğunu eritiyor! 5 litre ayçiçek yağında büyük indirim başladı!













A101 MARKET GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI







5 litre Vera Ayçiçek yağı 144,00 TL

5 litre Yudum Ayçiçek yağı 199,95 TL

5 litre Orkide Ayçiçek yağı 176,99 TL

5 Litre Abalı Ayçiçek yağı 199,90 TL

5 Litre Komili Ayçiçek yağı 155,50 TL

5 Litre Torku Altın Ekin Ayçiçek yağı 299,00 TL

5 Litre Biryağ Ayçiçek yağı 177,99 TL

BİM MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI





1 litre Sole Ayçiçek Yağı 39,00 TL

2 litre Sole Ayçiçek Yağı 79,00 TL

ŞOK MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI





18 litre Biryağ Ayçiçek yağı 729,90 TL

18 litre Yudum Ayçiçek yağı 599,00 TL

18 litre Orkide Ayçiçek yağı 729,90 TL

18 litre Bizim Ayçiçek yağı 679,95 TL

18 litre Tarım kredi Ayçiçek yağı 699,95 TL

18 litre Salat Ayçiçek yağı 679,95 TL

18 litre Trakyağ Ayçiçek yağı 682,41 TL

18 litre Abalı Ayçiçek yağı 709,90 TL

18 litre Olin Ayçiçek yağı 850,00 TL

18 litre Kristal Ayçiçek yağı 699,95 TL

18 litre Turyağ Ayçiçek yağı 675,00 TL

18 litre Komili Ayçiçek yağı 699,00 TL

Artan hayat pahalılığı, enflasyon ve özellikle temel gıda ürünlerine gelen zamlar son dönemde vatandaşı oldukça zor durumda bırakmıştı. Gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra pandemi süreci de bu sıkıntıyı artırdı ve birçok insanın geçimini zorlaştırdı. Bu durum karşısında vatandaşlar hükümete ve marketlere isyan etti. Son olarak zincir marketler fiyatları düşürmek için ayçiçek yağı kampanyaları düzenlemeye başladı... Bu kampanyalarla birlikte A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi büyük zincir marketler, ayçiçek yağı fiyatlarını oldukça düşürdü. Vatandaşlar, indirimli ayçiçek yağı fiyatları için marketleri gezmek yerine kampanya duyurularını takip edebiliyorlar. Bu kampanyalar sayesinde vatandaşlar ayçiçek yağı gibi temel bir gıda ürününü daha uygun fiyatlarla satın alabiliyorlar.A101, ŞOK, BİM ve Migros indirimli ayçiçek yağı fiyatlarına ilişkin duyurularını sırayla yapmaya başladılar. Bazı marketlerde ayçiçek yağı indirim oranları daha yüksek olurken, bazılarında daha düşük olabiliyor. Ancak genel olarak marketlerde ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı. 1 litre, 3 litre ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları açıklandı ve vatandaşlar bu kampanyalardan yararlanarak daha uygun fiyatlarla ayçiçek yağı satın alabiliyorlar.Zincir marketlerin ayçiçek yağı kampanyaları vatandaşlar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Ancak bazı vatandaşlar, sadece ayçiçek yağı fiyatlarının düşürülmesinin yeterli olmadığını, diğer temel gıda ürünlerine de benzer şekilde kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini savunuyorlar.A101 market, hesaplı ve kaliteli alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. A101 market, müşterilerine düşük fiyatlarla ayçiçek yağı satışı yapmaya devam ediyor. Bugün A101 markette satılan ayçiçek yağı fiyatları oldukça cazip. A101 market, müşterilerine kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. İşte bugün A101 markette satılan ayçiçek yağı fiyatları:Kaliteli alışverişin bir diğer indirim mağazası BİM bugün yeni ayçiçek yağı fiyat listesini açıkladı. İşte BİM marketteki ayçiçek yağı fiyatları:Şok Market, uygun fiyatları ile bilinen bir market zinciridir. Yeni bir kampanya ile ucuz ayçiçek yağı satışına başladılar. Şok Market ayçiçek yağı fiyatları şu şekildedir: