Bu markette 5 litre ayçiçek yağı 139 TL'ye satılacak: Market paylaştı, vatandaş koştu







AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİYLE EKONOMİK ALIŞVERİŞ FIRSATI: HAKMAR MARKET KAMPANYASI







İNDİRİMDEN FAYDALANMAK İÇİN 50 LİRA ÜZERİ ALIŞVERİŞ ŞARTI VAR!

Hakmar Market tarafından başlatılan ayçiçek yağı indirimi kampanyası ile 5 litre Orkide Ayçiçek yağı sadece 139 TL'ye sunuldu.Türkiye'de ekonomik kriz ve Rusya Ukrayna Savaşının başlaması ile birlikte, ayçiçek yağı fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Vatandaşlar mutfakların temel ihtiyacı olan ayçiçek yağını bile almakta zorlanırken, Hakmar Market zinciri, tüm şubelerinde 5 litre Orkide Ayçiçek Yağı'nın fiyatını sadece 139 TL'ye indirdi.Marketin bu kampanyadan faydalanabilmek için 50 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. Hakmar Market'in kampanyası, 9 Şubat'ta başladı ve 12 Şubat'a kadar sürecek. Türkiye'deki vatandaşların ekonomik olarak geçinmesine yardımcı olacak bu kampanya, alışverişlerde yer alması gereken bir fırsat. Aynı fiyata, başka hiçbir yerde bu ayçiçek yağı bulmak mümkün değil. Hakmar Market'in bu kampanyası, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürüyor. Market zinciri, hem ekonomik darboğazlarını hafifletmek hem de vatandaşların her gün kullandıkları ürünleri uygun fiyata satın almalarını mümkün kılıyor. Marketin bu kampanyası ile tüm vatandaşlar, mutfakların temel ihtiyacı olan ayçiçek yağını ekonomik olarak satın alabilecek.