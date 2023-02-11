Aktüel
11 Şubat 2023 - 00:30

Bu markette 5 litre ayçiçek yağı 139 TL'ye satılacak: Market paylaştı, vatandaş koştu

Ayçiçek yağı indirimi geldi. O market çıldırtan kampanyayı az önce açıkladı. Orkide 5 litre ayçiçek yağı fiyatı şoke etti. Hemen kilerde yer açın çünkü bu fiyata ayçiçek yağı kaçmaz. İşte marketin indirimlerine dair detaylar...

Aktüel
11 Şubat 2023 - 00:30
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Bu markette 5 litre ayçiçek yağı 139 TL'ye satılacak: Market paylaştı, vatandaş koştu
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Hakmar Market tarafından başlatılan ayçiçek yağı indirimi kampanyası ile 5 litre Orkide Ayçiçek yağı sadece 139 TL'ye sunuldu. 

AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİYLE EKONOMİK ALIŞVERİŞ FIRSATI: HAKMAR MARKET KAMPANYASI

Türkiye'de ekonomik kriz ve Rusya Ukrayna Savaşının başlaması ile birlikte, ayçiçek yağı fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Vatandaşlar mutfakların temel ihtiyacı olan ayçiçek yağını bile almakta zorlanırken, Hakmar Market zinciri, tüm şubelerinde 5 litre Orkide Ayçiçek Yağı'nın fiyatını sadece 139 TL'ye indirdi. 



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İNDİRİMDEN FAYDALANMAK İÇİN 50 LİRA ÜZERİ ALIŞVERİŞ ŞARTI VAR!

Marketin bu kampanyadan faydalanabilmek için 50 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. Hakmar Market'in kampanyası, 9 Şubat'ta başladı ve 12 Şubat'a kadar sürecek. Türkiye'deki vatandaşların ekonomik olarak geçinmesine yardımcı olacak bu kampanya, alışverişlerde yer alması gereken bir fırsat. Aynı fiyata, başka hiçbir yerde bu ayçiçek yağı bulmak mümkün değil. Hakmar Market'in bu kampanyası, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürüyor. Market zinciri, hem ekonomik darboğazlarını hafifletmek hem de vatandaşların her gün kullandıkları ürünleri uygun fiyata satın almalarını mümkün kılıyor. Marketin bu kampanyası ile tüm vatandaşlar, mutfakların temel ihtiyacı olan ayçiçek yağını ekonomik olarak satın alabilecek.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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