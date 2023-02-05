Aktüel
05 Şubat 2023 - 13:30

Bu markette her şey 10 TL: Enflasyona meydan okuyan fiyat poşetleri doldurdu

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı son günlerde bir market çılgın bir indirim kampanyası başlattı. Aldığınız her şey rafta 10 TL'yi temsil ediyor. Alışveriş sepetlerinin taşacağı indirim kampanyasını kaçırmamak için acele edin..

Aktüel
05 Şubat 2023 - 13:30
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Bu markette her şey 10 TL: Enflasyona meydan okuyan fiyat poşetleri doldurdu
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Son günlerde yaşanan ekonomik alandaki sıkıntılar herkesi etkiledi.Hayat pahalılığı sürekli artarken vatandaşın satın alma gücü de giderek düşüyor. Bir taraftan gıda fiyatları yükselirken, diğer taraftan bazı marketler enflasyonla mücadele kampanyaları sırasında vatandaşların cebini bir nebze olsun hafifletmek için sürekli indirim kampanyaları başlatıyor.

Bu kapsamda bit marketten yeni bir kampanya mesajı geldi. Fiyatlar o kadar düşük ki insanlar görünce ağzını açıyor. Bu kampanyada alacağınız her şey 10 TL olarak belirlendi. Alışverişlerini çok ucuza getirmek isteyenler, sakın bu kampanyaya geç kalmasınlar..



Bu markette her şey 10 TL

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Piyasadan peş peşe indirim kampanyalarına ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Zincir marketler vatandaşlara ekonomik ürünler sunmak için uygun fiyatlı, kaliteli ürünleri çok uygun fiyatlara raflarına koyuyor. Bu kez hazırlanan bir kampanya duyanları şaşkına çevirdi. Raftan alınan her şey 10 TL'ye satılacak.

Onur Market tarafından büyük bir kampanya yapıldı. Fiyatı görenler şaşkın kaldı, ancak indirimin bir rüya olup olmadığı soruldu. Fiziki rafta ne alırsanız alın 10-15-20 TL fiyatına bu indirim sizi bekliyor. Ancak, indirim sadece kısa bir süre için geçerlidir. Yani sadece 2 günlük indirimli fiyat uygulaması başladı.

Artan gıda fiyatları, düşük ve orta gelirli hanelerin başına dert olmaya devam ederken, market zinciri kampanyaları bir miktar rahatlama sağladı. Onur Market'ten yeni indirim kampanyası. Onur Market, raflarındaki yüzlerce ürün için fiyatları sabitledi. Ayrıca Yalnızca 10 15 ve 20 TL fiyat etiketini kullanıyoruz. Onur Market Büyük kampanya detayları ile birlikte 10 TL'lik ürün fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

Bu markette her şey 10 TL

Bu markette her şey 10 TLBu markette her şey 10 TL

Bu markette her şey 10 TLBu markette her şey 10 TLBu markette her şey 10 TL

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