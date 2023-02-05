Son günlerde yaşanan ekonomik alandaki sıkıntılar herkesi etkiledi.Hayat pahalılığı sürekli artarken vatandaşın satın alma gücü de giderek düşüyor. Bir taraftan gıda fiyatları yükselirken, diğer taraftan bazı marketler enflasyonla mücadele kampanyaları sırasında vatandaşların cebini bir nebze olsun hafifletmek için sürekli indirim kampanyaları başlatıyor. Bu kapsamda bit marketten yeni bir kampanya mesajı geldi. Fiyatlar o kadar düşük ki insanlar görünce ağzını açıyor. Bu kampanyada alacağınız her şey 10 TL olarak belirlendi. Alışverişlerini çok ucuza getirmek isteyenler, sakın bu kampanyaya geç kalmasınlar..
Aktüel
05 Şubat 2023 - 13:30
Bu markette her şey 10 TL: Enflasyona meydan okuyan fiyat poşetleri doldurdu
Ekonomik sıkıntıların yaşandığı son günlerde bir market çılgın bir indirim kampanyası başlattı. Aldığınız her şey rafta 10 TL'yi temsil ediyor. Alışveriş sepetlerinin taşacağı indirim kampanyasını kaçırmamak için acele edin..
Aktüel
05 Şubat 2023 - 13:30