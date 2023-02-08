Aktüel
08 Şubat 2023 - 09:30

Bu markette indirim bayramı var! Ayçiçek yağından çaya olay fiyatlar raflarda

En iyi indirim fiyatları geldi. İşte büyük indirimi yapan ve müşterilerini sevindiren market...

Aktüel
08 Şubat 2023 - 09:30
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Bu markette indirim bayramı var! Ayçiçek yağından çaya olay fiyatlar raflarda
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8 Şubat’tan itibaren gerekli olan tüm temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirim sizi bekliyor. Gelin indirime girmiş olan ürün listesine göz atalım

- Persil Jel; 79,99 TL



- Yumoş Bakım Deterjanı; 59,99 TL

- Vernel Yumuşatıcı; 59,99 TL

- Kim marka Tuvalet Kağıdı; 49,99 TL

- Domates; 34,99 TL

- Colgate Diş Macunu; 39,99 TL

- Sinbo marka Elektrikli Cezve 129,99 TL

- Kim marka Toz Şeker; 107,99 TL

iklim market indirim

- Kim marka İri Bulgur; 39,99 TL

- Tamek marka Garnitür; 19,99 TL

- Nutella; 39,99 TL

- Dana Sarma; 179,99 TL

- Beşler marka Piliç Sosis; 18,99 TL

- Sek marka Yağlı Yoğurt; 29,99 TL

- Sana Margarin; 19,99 TL

- Yağmur marka Klasik Beyaz Peynir; 109,99 TL

- Komili marka Ayçiçek Yağı; 149,99 TL

- Selpak Papia Havlu; 49,99 TL

Büyük İndirim Yapan Market Hangisi?

Birçok ilimizde ve ilçemizde yer edinen İklim market yukarıda sıraladığımız birkaç ürünün indirimini sağlamakta olan markettir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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