Bu markette indirim bayramı var! Ayçiçek yağından çaya olay fiyatlar raflarda













Büyük İndirim Yapan Market Hangisi?

8 Şubat’tan itibaren gerekli olan tüm temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirim sizi bekliyor. Gelin indirime girmiş olan ürün listesine göz atalım - Persil Jel; 79,99 TL- Yumoş Bakım Deterjanı; 59,99 TL - Vernel Yumuşatıcı; 59,99 TL - Kim marka Tuvalet Kağıdı; 49,99 TL - Domates; 34,99 TL - Colgate Diş Macunu; 39,99 TL - Sinbo marka Elektrikli Cezve 129,99 TL - Kim marka Toz Şeker; 107,99 TL- Kim marka İri Bulgur; 39,99 TL - Tamek marka Garnitür; 19,99 TL - Nutella; 39,99 TL - Dana Sarma; 179,99 TL - Beşler marka Piliç Sosis; 18,99 TL - Sek marka Yağlı Yoğurt; 29,99 TL - Sana Margarin; 19,99 TL - Yağmur marka Klasik Beyaz Peynir; 109,99 TL - Komili marka Ayçiçek Yağı; 149,99 TL - Selpak Papia Havlu; 49,99 TLBirçok ilimizde ve ilçemizde yer edinen İklim market yukarıda sıraladığımız birkaç ürünün indirimini sağlamakta olan markettir.