EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 17:00

Bu markette indirim değil bedava günleri başladı! 5 litre ayçiçek yağını ücretsiz dağıtacak: Peynir ekmek gibi kapışılıyor

Bizim Toptan Market, büyük bir kampanyaya daha imza attı ve bu kampanya hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama doğrultusunda 5 LT ayçiçek yağı ve 3 kasa soda hediye edilecek. Kampanyadaki hediyelere sahip olabilmek için en az 4.000 TL alışveriş yapma şartı aranmaktadır. Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
27 Ocak 2023 - 17:00
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Bu markette indirim değil bedava günleri başladı! 5 litre ayçiçek yağını ücretsiz dağıtacak: Peynir ekmek gibi kapışılıyor
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Bizim Toptan Market web sitesi aracılığıyla bir kampanya açıklaması paylaştı. Yapılan paylaşım doğrultusunda 4.000 TL ve üzeri alışverişlerde 1 paket Bizim/Ona/Besler Ayçiçek Yağı 5 LT (Teneke-Geniş Ağızlı) ürünü ya d a 3 kutu Kızılay/Beypazarı gazoz hediye edilecek. Kampanya 5 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

3 KUTU SODA HEDİYE

4.000 TL ve üstü alışverişlerinizde 1 Paket Ona/Besler/Bizim Ayçiçek Yağı 5 LT (Teneke – Geniş Ağızlı) ya da 3 kutu Beypazarı/Kızılay gazoz hediye edilecektir. Hediye şartlarını sağlayıp ücretsiz ürünleri sepetinize eklemeyi unutmayın...



Not: 50 Kg pudra şekeri kampanya dışarısında tutulmaktadır.

ayçiçek yağı

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