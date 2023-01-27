Bu markette indirim değil bedava günleri başladı! 5 litre ayçiçek yağını ücretsiz dağıtacak: Peynir ekmek gibi kapışılıyor







3 KUTU SODA HEDİYE







Bizim Toptan Market web sitesi aracılığıyla bir kampanya açıklaması paylaştı. Yapılan paylaşım doğrultusunda 4.000 TL ve üzeri alışverişlerde 1 paket Bizim/Ona/Besler Ayçiçek Yağı 5 LT (Teneke-Geniş Ağızlı) ürünü ya d a 3 kutu Kızılay/Beypazarı gazoz hediye edilecek. Kampanya 5 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.4.000 TL ve üstü alışverişlerinizde 1 Paket Ona/Besler/Bizim Ayçiçek Yağı 5 LT (Teneke – Geniş Ağızlı) ya da 3 kutu Beypazarı/Kızılay gazoz hediye edilecektir. Hediye şartlarını sağlayıp ücretsiz ürünleri sepetinize eklemeyi unutmayın...Not: 50 Kg pudra şekeri kampanya dışarısında tutulmaktadır.