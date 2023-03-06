Bu mesajı görürseniz sakın tıklamayın! e-Devlet şifresi olanlara duyuruldu: Varınız yoğunuz gidebilir

Dolandırıcılar, kredi kartı aidatı ödeyen kişileri hedef alarak banka hesaplarını boşaltıyor. Sosyal medya ve sahte linkler aracılığıyla insanları tuzağına düşüren dolandırıcıların sayısı her geçen gün artarken, Tüketici Hak Arama Derneği ve Tüketici Birliği Federasyonu yetkilileri vatandaşları uyarıyor. Dolandırıcılara karşı önlem almak için, sosyal medya üzerinden yapılan reklam ve mesajlara itibar edilmemeli ve dönüş yapılmamalıdır. Tüketici örgütlerinden veya Tüketici Hakem Heyetleri’nden ücretsiz bilgi ve destek alınabilir. Kredi kartı yıllık aidat ücretlerinin iade edilmesi için bankanın müşteri hizmetleri aranabilir veya Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurulabilir. Ancak bankalar, kredi kartı kullanımından dolayı yıllık 150 TL’ye kadar kesinti yapma hakkına sahiptir.
Tüketiciler, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olmalı ve kendilerini korumak için gerekli önlemleri almalıdır.Dolandırıcılar, kredi kartı aidatı iade vaadiyle tuzağa düşürüyorlar. Yapılan dolandırıcılıkta, mağdurlar e-devlet üzerinden banka hesaplarını sıfırlama işlemi yapmaları isteniyor. Ancak bu işlem, dolandırıcıların hesaplarına erişim sağlamalarına yol açıyor.
Tüketicilerin bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları ve bankalarının resmi kanallarını kullanarak işlem yapmaları önemlidir. Bankalar, kredi kartı aidatı iadesi konusunda müşterilerine yardımcı olmaktadırlar ve resmi prosedürlerin izlenmesi gerektiğini hatırlatmaktadırlar. Tüketiciler, kredi kartı aidatı iadesi konusunda şüpheli herhangi bir mesaj veya çağrı aldıklarında, bankalarını aramalı ve bilgi almalıdırlar. Ayrıca, e-devlet üzerinden yapacakları işlemlerde de dikkatli olmaları ve hesaplarına erişim sağlayacak herhangi bir kişi ya da kuruluşla iletişime geçmeden önce bankalarını aramaları tavsiye edilmektedir.