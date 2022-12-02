Bu mesajlar varınızı yoğunuzu elinizden alabilir! Sakın tıklamayın







Telefonunuza bu mesaj gelirse sakın tıklamayın







Dolandırıcılar vatandaşların banka hesaplarını boşaltmak için her geçen gün yeni bir yönteme başvuruyor. Daha önce telefon aramalarıyla yapılan dolandırıcılık, şimdilerde SMS ve Whatsapp üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşların telefonlarına ilgi çekici mesaj atıyorlar ardından da mesajın sonuna link ekleyerek amaçlarına ulaşıyorlar. Son olarak birçok kişiye “ Hesabınızda 2.196.659 USD’lik bakiyeniz var” şeklinde mesaj gönderiyorlar. Tuzağa düşenler kullanıcı adını şifreyi verilen adrese girenler telefonlarını dolandırıcıların eline bırakmış oluyor.Uzman isimler bu tarz mesajlar ile dolandırıcılık yapıldığını ve kötü niyetli kişilerin SMS’i kimlere göndereceklerini özenle seçtiklerine dikkat çekiyor. Dolandırıcılık amaçlı mesajlardaki linklere tıklandığında kişilerin sosyal medya hesaplarının çalındığı, yüksek kazanç ile iş teklif edildiği içeriklerin banka hesaplarını ele geçiriliyor. Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Bilgin Metin, telefon dolandırıcılıklarında link ile ne derece kandırıldığına bakılabildiğini söylüyor. Bu kişiler daha sonra bankadan arıyoruz diyerek arama da yapabiliyor. Siber saldırganlar herhangi bir numarayı taklit ederek arama yapabiliyorlar. Vatandaşların telefonuna bu yönde sık sık mesajlar gelirken, mesajların içerikleri genellikle borsayla ilgili, yüksek maaşlı iş teklifi ya da “ şu miktarda para kazandınız almak için linke tıklayınız “ şeklinde oluyor. Telefonlara gönderilen bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. vatandaşlar bu linklere tıkladıklarında ve kişisel bilgilerini girdiklerinde telefonlarının erişimi karşı tarafa geçiyor ve bu şekilde banka hesaplarına ulaşabiliyorlar. Mağdur olmamak için bu türdeki mesajların anında telefondan silinmesi gerekiyor. yanlışlıkla bile tıklanan linkler ilerde başınıza büyük dertler açabilir.