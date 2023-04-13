Finans
13 Nisan 2023 - 18:45

Bu mesleği yapanlar devletten ikramiye alacak! Tamı tamına 55 milyon TL ikramiye dağıtıldı: Bu işi yapanlar kazancını katladı!

GİB verilerine göre, vergi kaçakçılığı ihbarında bulunan muhbirler için 2020 yılında 12,4 milyon lira ikramiye ödemesi yapıldı. Son 5 yılda yapılan ödemeler 55 milyon lirayı geçti. Muhbirlik adeta meslek haline geldi. İşte ayrıntılar...

Finans
13 Nisan 2023 - 18:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu mesleği yapanlar devletten ikramiye alacak! Tamı tamına 55 milyon TL ikramiye dağıtıldı: Bu işi yapanlar kazancını katladı!
TAKİP ETTAKİP ET


Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, kayıt dışı ekonomi dünya ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, ekonomik istikrar, gelir dağılımı, istihdam ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyor. Bu süreçte, kamu kurumları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yaparak toplumun desteğini alıyor. Vatandaşlar da kayıt dışı faaliyetleri ihbar ederek sorumluluk alıyor.

İHBARDA BULUNAN KİŞİLERE BİR YILDA TOPLAM 12 MİLYON TL İKRAMİYE

ödeme



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gerçek ihbarlarda bulunanları desteklemek amacıyla vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ikramiye ödemesi yapıyor. Geçen yıl, vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 251 olurken, doğru çıkan ihbarlarda kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapıldı. Toplamda ise geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 390 bin 551 lira oldu.

GİB, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan ihbarları önemsiyor ve doğru çıkan ihbarların ödüllendirilmesiyle vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını hedefliyor. Vergi kaçakçılığı, ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiğinden, ihbarların ciddiye alınması ve ihbarcıların korunması önem taşıyor.

TOPLAM İKRAMİYE ÖDEMESİ 55 MİLYONU AŞTI

Son 5 yılda vergi kaçakçılığı ihbarında bulunan bin 555 kişiye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından toplamda 55.107.259 TL ikramiye ödendi. 2021'de 253 muhbir, 11.674.279 TL ihbar ikramiyesi aldı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ