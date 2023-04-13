Bu mesleği yapanlar devletten ikramiye alacak! Tamı tamına 55 milyon TL ikramiye dağıtıldı: Bu işi yapanlar kazancını katladı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, kayıt dışı ekonomi dünya ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, ekonomik istikrar, gelir dağılımı, istihdam ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyor. Bu süreçte, kamu kurumları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yaparak toplumun desteğini alıyor. Vatandaşlar da kayıt dışı faaliyetleri ihbar ederek sorumluluk alıyor. İHBARDA BULUNAN KİŞİLERE BİR YILDA TOPLAM 12 MİLYON TL İKRAMİYE
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gerçek ihbarlarda bulunanları desteklemek amacıyla vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ikramiye ödemesi yapıyor. Geçen yıl, vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 251 olurken, doğru çıkan ihbarlarda kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapıldı. Toplamda ise geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 390 bin 551 lira oldu.
GİB, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan ihbarları önemsiyor ve doğru çıkan ihbarların ödüllendirilmesiyle vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını hedefliyor. Vergi kaçakçılığı, ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiğinden, ihbarların ciddiye alınması ve ihbarcıların korunması önem taşıyor.