









10 YIL İÇİNDE YOK OLACAK MESLEKLER







Bu meslekler 10 yıl sonra tarih olacak! Adı bile anılmayacak olan o meslekler açıklandı. Meslekler çağa göre değişebilen oldukça esnek yapılardır. Her yılda meslekler değişim gösterir. Bu mesleklerin uzun vadede değişiklikleri dijital teknoloji ile beraber üst noktalara kadar gelmiştir. Mesleklerin değişiklikleri ve bazı meslek gruplarının giderek önemini kaybetmesi dijital teknoloji ile beraber üst noktaya kadar gelmiştir. 10 yıl içinde bazı meslek gruplarının tamamen yok olması bekleniyor. Peki bu meslek grupları nelerdir, hangileridir? Tüm detaylar haberimizde...Yapay zeka, gelişen teknoloji, dijital ortam ile birlikte bazı meslek gruplarının 10 yıl içinde yok olacağı iddia edildi. Hangi meslek grupları önümüzdeki 10 yıllık süreçte etkinliğini kaybedecek? İşte ayrıntılar...Bazı meslek grupları gelişen şartlara uyum sağlayamıyor ya da gelişen teknolojik gelişmeler o meslek gruplarını yutuyor. İnsan gücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün azalıyor. Eskiden fabrikalarda insanların tek tek yaptığı şeyleri şimdi tek bir makine hızlıca yapabiliyor. Dahası bu gelişmelerin daha bitmediği. Teknolojik gelişmeleri uçsuz bucaksız bir yolda bazı meslekleri de değiştirecek. Bu mesleklerin neler olduğuna hep birlikte değineceğiz. İlerleyen 10 yılda hangi meslekler tarihin tozlu raflarına karışacakmış bakalım. İlk listede bankacılık ve posta memurluğu geliyor. Gelişen teknoloji ile birlikte posta işlemleri giderek teknolojik bir hale geliyor. Bu nedenle de bu işi yapan kişilerin sayısında bir azalma olabilir. Veri giriş uzmanları. Veri girişi için alınan elemanlarda zamanla iş bulamaz hale gelecekler. Nedeni ise artık bunların dijital ortamlarda kolaylıkla yapılacak duruma gelmesi. Teknolojik gelişmeler bize gösteriyor ki veri girişleri hızlıca yapay zeka uygulamaları ile halledilebilecek.Sekreterlik mesleği de ilerleyen süreçlerde yerini yapay sekreterlere bırakacak. Tezgahtarlık ve kasiyerlik mesleği de önümüzde 10 yıllık süreçte yok olabilir. Dijital ödeme yöntemleri ile birlikte kariyerlerin yerini dijital ortamlar alabilecek. Seyyar satıcılar, saha araştırmacılarının sayısı da önümüzde süreçlerde sayısı azalabilecektir. Teknolojik gelişmeler karşısında tutunamayan bu mesleklerin yerini artık dijital ortam ve yapay zekalar alacaktır.