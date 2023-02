Bu meslekler geleceğe ışık tutacak! Hem çok kazandırıyor hem geleceği var: Tercih yaparken bunlara dikkat!

İşte O Meslekler!







Uzmanlarca yapılan araştırmalara göre, geleceğin meslekleri açıklandı. Gelecekte insanların işsiz kalmaması için yeni mesleklerin araştırılması gerektiğini öneriyor.Uzmanlara göre; 2030 yılına kadar birçok mesleğin popülerliği artacak ve yeni mesleklerle mevcut meslekler tarihe karışacak.İngiltere’deki Oxford Üniversitesi tarafından yapılmış olan araştırmalara göre, on yıldan da kısa bir süre içerisinde yeni meslekler popüler olacak. Araştırmanın ilk sırasında, günümüzde de sevilmeye başlayan yapay zeka mühendisliği yer almaktadır. Hayatın her alanında kullanılmaya başlanılan yapay zeka teknolojisinin artması, önümüzdeki yıllarda bir meslek olarak büyük ihtiyaçlara neden olacağı ifade edildi.Üretim alanlarında ve cerrahi operasyonlarda kullanılması planlanan robotik mühendislik mesleği için yazılım hazırlayacak kişi ihtiyaçlarının artacağı düşünülmektedir. Bu meslek için ise yalnızca matematik ve fen bilimleri dersleri yetmemektedir. Bu iki dersle birlikte bilgisayar ve algoritma alanlarında da geliştirilmeler yapılmalıdır.Teknolojinin her alanda gelişiyor olmasıyla birlikte dijital platformlarda da sıklıkla güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu durumda siber güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüzde devletlerin, kurumların, şirketlerin ve kişilerin özel bilgileri sanal ortamlarda depolanmaktadır. Bu depolamanın saldırı altına kalması herkesin hayatını ciddi sıkıntıları sokabileceği için koruyucuların bulunması gerekmektedir.Her geçen gün gelişmekte olan bir diğer sektör de oyun sektörüdür. Bununla birlikte oyunlardaki grafikler, efektler ve görseller geliştirmeye açıktır. Bu yüzden oyun geliştiriciliği her zaman ihtiyaç altında kalınacaktır.