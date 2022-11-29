Bu meslekleri yapanlar artık belgesiz çalışamayacaklar: Tarih verildi, işinizden olmadan mutlaka alın

Türkiye’de bazı meslekleri yapabilmek için o konuda uzmanlaşmak ya da belge sunmak gerekiyor. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bazı meslek gruplarında çalışanlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan belge olmadan mesleklerine devam edemeyecekler. Karar ile 16 meslek grubunda çalışanlar mesleki yeterlilik belgeleri olmadan çalışamayacaklar. Bu meslekler arasında kuaför, boyama operatörü, güzellik uzmanı, ahşap, mobilya ve ayakkabı imalatçısı gibi meslekler yer alıyor. Bu işle uğraşanlar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren mesleki belgeleri olmadan çalışmaya devam edemeyecekler.
Bu meslekleri yapanlar artık belgesiz çalışamayacaklar!
2006 yılından bu yana Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından meslek belgesi veriliyor. Bu belge, iş kazası için risk teşkil eden tehlikeli ya da çok tehlikeli meslek grupları için zorunlu kılınmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 16 meslek grubu çalışanları mesleki yeterlilik belgeleri olmadan çalışamayacaklar.