Bu meslekleri yapanlar artık belgesiz çalışamayacaklar: Tarih verildi, işinizden olmadan mutlaka alın







Bu meslekleri yapanlar artık belgesiz çalışamayacaklar!







Bu meslekler şu şekilde listelenmektedir:

Türkiye’de bazı meslekleri yapabilmek için o konuda uzmanlaşmak ya da belge sunmak gerekiyor. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bazı meslek gruplarında çalışanlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan belge olmadan mesleklerine devam edemeyecekler. Karar ile 16 meslek grubunda çalışanlar mesleki yeterlilik belgeleri olmadan çalışamayacaklar. Bu meslekler arasında kuaför, boyama operatörü, güzellik uzmanı, ahşap, mobilya ve ayakkabı imalatçısı gibi meslekler yer alıyor. Bu işle uğraşanlar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren mesleki belgeleri olmadan çalışmaya devam edemeyecekler.2006 yılından bu yana Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından meslek belgesi veriliyor. Bu belge, iş kazası için risk teşkil eden tehlikeli ya da çok tehlikeli meslek grupları için zorunlu kılınmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 16 meslek grubu çalışanları mesleki yeterlilik belgeleri olmadan çalışamayacaklar.Elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi Raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı Raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı Baca yağlı kanal temizleme personeli Güzellik uzmanı Ayakkabı kesimci Kuaför Sayacı Mobilya döşemecisi Ahşap mobilya imalatçısı Zeytinyağı üretim operatörü Saraciye imalatçısı Raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı Raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı Ayakkabı imalatçısı Boyama operatörü Buna göre, MEB’e bağlı olan mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olup diploma sahibi olan ve ustalık belgelerinde belirtilen bölüm ya da dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi aranmayacak.