GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 11:57

Bu meslekleri yapanlar artık belgesiz çalışamayacaklar: Tarih verildi, işinizden olmadan mutlaka alın

16 meslek grubu için duyuruldu. Bu meslekleri yapanlar Mesleki Yeterlilik Belgeleri olmadan çalışamayacaklar. İşte o meslekler.

GÜNDEM
29 Kasım 2022 - 11:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu meslekleri yapanlar artık belgesiz çalışamayacaklar: Tarih verildi, işinizden olmadan mutlaka alın


Türkiye’de bazı meslekleri yapabilmek için o konuda uzmanlaşmak ya da belge sunmak gerekiyor. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bazı meslek gruplarında çalışanlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan alınan belge olmadan mesleklerine devam edemeyecekler.

Karar ile 16 meslek grubunda çalışanlar mesleki yeterlilik belgeleri olmadan çalışamayacaklar. Bu meslekler arasında kuaför, boyama operatörü, güzellik uzmanı, ahşap, mobilya ve ayakkabı imalatçısı gibi meslekler yer alıyor. Bu işle uğraşanlar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren mesleki belgeleri olmadan çalışmaya devam edemeyecekler.

Bu meslekleri yapanlar artık belgesiz çalışamayacaklar!



2006 yılından bu yana Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından meslek belgesi veriliyor. Bu belge, iş kazası için risk teşkil eden tehlikeli ya da çok tehlikeli meslek grupları için zorunlu kılınmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 16 meslek grubu çalışanları mesleki yeterlilik belgeleri olmadan çalışamayacaklar.

Bu meslekler şu şekilde listelenmektedir:

Elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi

Raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı

Raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı

Baca yağlı kanal temizleme personeli

Güzellik uzmanı

Ayakkabı kesimci

Kuaför

Sayacı

Mobilya döşemecisi

Ahşap mobilya imalatçısı

Zeytinyağı üretim operatörü

Saraciye imalatçısı

Raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı

Raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı

Ayakkabı imalatçısı

Boyama operatörü

Buna göre, MEB’e bağlı olan mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olup diploma sahibi olan ve ustalık belgelerinde belirtilen bölüm ya da dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi aranmayacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı canlı alındı!
Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı canlı alındı!
Asgari ücret görüşmeleri için beklenen gün geldi: Bakan Bilgin, TİSK ve Türk-İş'in üst düzey yöneticileriyle görüşecek!
Asgari ücret görüşmeleri için beklenen gün geldi: Bakan Bilgin, TİSK ve Türk-İş'in üst düzey yöneticileriyle görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sözleşmeliye kadroda 3+1 formülü uygulanacak! Aday memurluk...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sözleşmeliye kadroda 3+1 formülü uygulanacak! Aday memurluk...
Altılı masanın anayasının güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesindeki değişiklik önerisi Ankara'da ilan edildi!
Altılı masanın anayasının güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesindeki değişiklik önerisi Ankara'da ilan edildi!
Meteoroloji'den keskin uyarı! Bu illeri resmen sel götürecek şemsiyeciler bayram edecek!
Meteoroloji'den keskin uyarı! Bu illeri resmen sel götürecek şemsiyeciler bayram edecek!
Son Haberler
Kış geldi ayva tatlıları sofraları şenlendirmeye başladı! Kokusu ve görünüşüyle herkesi met eden ayva tatlısı tarifi
Kış geldi ayva tatlıları sofraları şenlendirmeye başladı! Kokusu...
MasterChef, Yargı, Çok Güzel Hareketler Bunlar arasında kıyasıya mücadele devam ediyor! Reyting savaşı veren yapımlardan günün galibi herkesi şaşırttı! İşte birinciliği sırtlayan o isim
MasterChef, Yargı, Çok Güzel Hareketler Bunlar arasında kıyasıya...
Beşiktaş'ın eski yıldızı takımını şaha kaldırdı! Kamerun Dünya Kupası'na Aboubakar ile tutundu!
Beşiktaş'ın eski yıldızı takımını şaha kaldırdı! Kamerun Dünya...
Elon Musk'tan şeffaflık ilkesi! Twitter'da ifade özgürlüğü kısıtlaması yapan gizli dosyalar açığa çıkacak!
Elon Musk'tan şeffaflık ilkesi! Twitter'da ifade özgürlüğü kısıtlaması...
Sofiane Feghouli Karagümrük'ün transfer takviyesine 1,5 yıllığına dahil oldu!
Sofiane Feghouli Karagümrük'ün transfer takviyesine 1,5 yıllığına...
Namı tüm dünyayı saran özbek pilav tarifi geldi! Bu tarifi şefler bile bilmiyor! Çok konuşulan besin zengini olan özbek pilav tarifi
Namı tüm dünyayı saran özbek pilav tarifi geldi! Bu tarifi şefler...
Çin'deki 'sıfır vaka' protestoları petrolü fena çarptı: Destek kırıldı, uzmanlar sert dalgalanma bekliyor!
Çin'deki 'sıfır vaka' protestoları petrolü fena çarptı: Destek...
Dünyanın en büyüğü ABD'deki Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra hareketlendi: Depremler peş peşe geldi!
Dünyanın en büyüğü ABD'deki Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra...
Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi:...
Kahve ve çayların vazgeçilmezi olacak! Kış aylarının en sevileni zencefilli kurabiye tarifi
Kahve ve çayların vazgeçilmezi olacak! Kış aylarının en sevileni...
Böyle bir lezzet görülmedi! Kıymalı avcı böreğine herkes bayıldı!
Böyle bir lezzet görülmedi! Kıymalı avcı böreğine herkes bayıldı!...
Pırasa sevmeyenlere özel tarif! Bu böreğin lezzeti pırasa sevmeyenleri bile mest etti!
Pırasa sevmeyenlere özel tarif! Bu böreğin lezzeti pırasa sevmeyenleri...
Tüm yediğiniz kurabileri unutun böylesi daha önce yenmedi! Lezzeti parmak ısırtan çikolatalı kurabiye tarifi geldi
Tüm yediğiniz kurabileri unutun böylesi daha önce yenmedi! Lezzeti...
Vakıfbank kesenin ağzını açtı! 'Tamam' diyene anında 4500 - 5000 TL ödeyecek
Vakıfbank kesenin ağzını açtı! 'Tamam' diyene anında 4500 - 5000...
Kripto yatırımcıları dikkat! Uzman isimden uyarı geldi: Bu seviyeyi görecek!
Kripto yatırımcıları dikkat! Uzman isimden uyarı geldi: Bu seviyeyi...