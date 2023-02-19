Bu meslekleri yapanlar KPSS'siz işe alınacak! Belediyelerden yeni iş ilanları: İşsiz kimse kalmayacak!







ÇANAKKALE BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2023 BAŞVURU DETAYLARI VE ŞARTLARI!







BAŞVURU YAPMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

Çanakkale Belediyesi tarafından yayımlanan personel alımı ilanına yoğun bir ilgi olduğu ve başvuruların 16 Şubat 2023 ve 22 Şubat 2023 tarihleri arasında kabul edileceği bildirilmiştir. Başvuruların son tarihi 22.02.2023 olup, adayların bu tarihten önce, iş saatleri içerisinde başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Seçilen adaylar, Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. San. Anonim Şirketi bünyesinde çalışacaklardır.Çanakkale Belediyesi, 2023 yılında farklı mesleklerde birçok personel alımı yapacağını bildiren bir ilan yayımlamıştır. Alımlar kapsamında, Seracı Bakım Personeli, Kimyager, Acil Tıp Teknisyeni, Grafiker, Fitness Antrenörü, İnşaat Teknikeri, Muhasebe Meslek Elemanı ve Seramik Satış Elemanı pozisyonları için toplam 1 kişilik çalışan kontenjanı bulunmaktadır. Ayrıca, engelli bir Yazılım Destek Uzmanı aranmaktadır. Çanakkale Belediyesi personel alımı kapsamında, Şoför (6 kişi), Kreş Öğretmeni (2 kişi), Mezarlık İşleri Saha Personeli (4 kişi) ve Park Bahçe Bakım Personeli (14 kişi) pozisyonları için birden fazla kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip Türk vatandaşı olmaları, askerlik görevlerini tamamlamış olmaları (erkek adaylar için), Çanakkale'de ikamet etmeleri, devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmaları, akıl sağlıklarının yerinde olması gibi genel şartları taşımaları gerekmektedir.CV veya özgeçmiş belgesi, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, kimliğin önlü arkalı fotokopisi, gerekli meslek grupları için diploma fotokopisi ve adli sicil belgesi genel olarak istenen belgeler arasındadır. Ancak, bazı işler için gereken belgelerin sayısı farklılık gösterebilir.