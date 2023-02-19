Çanakkale Belediyesi tarafından yayımlanan personel alımı ilanına yoğun bir ilgi olduğu ve başvuruların 16 Şubat 2023 ve 22 Şubat 2023 tarihleri arasında kabul edileceği bildirilmiştir. Başvuruların son tarihi 22.02.2023 olup, adayların bu tarihten önce, iş saatleri içerisinde başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Seçilen adaylar, Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. San. Anonim Şirketi bünyesinde çalışacaklardır.
KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 11:00
Bu meslekleri yapanlar KPSS'siz işe alınacak! Belediyelerden yeni iş ilanları: İşsiz kimse kalmayacak!
Çanakkale Belediyesi, son ilanıyla resmi olarak personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, başvuru adresi ve kadro dağılımı hakkında tüm bilgileri içeren ilan, Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. San. Anonim Şirketi tarafından yayımlanmıştır. Başvuru nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar da ilanın içerisinde yer almaktadır.
KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 11:00