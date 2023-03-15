Bu miktarın altında borcu olanlar yaşadı! O tarihe kadar yapanlarınki anında sıfırlanacak!













BORÇLAR SİLİNİYOR!

500 BİN TL'DEN AZ OLMAYACAK

EHLİYETLER GERİ VERİLECEK

14.1 milyon kişinin 521 milyar liralık borcunun yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyan teklifin yasalaştığı ve daha önce 31 Aralık 2022 öncesi 48 taksitte ödenebileceği borçların ve 2 bin TL altında ki borçların silineceği açıklandı. TBMM Genel Kurulu, 521 milyar liralık borcu olan 14,1 milyon kişiyi yeniden yapılandıracak olan Milli Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanunu da dahil olmak üzere, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifinin onaylandığını ve uygulamaya konulduğunu duyurdu.Öğrenim kredisi başta olmak üzere vergi borçları, ulaşım, askerlik, nüfus, köprü, yol kullanım ücretleri, belediyelere olan borçlar, kamuya olan borçların yeniden yapılandırıldığı ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçların yeniden yapılandırmaya dahil edileceği vurgulandı. 48 taksitte ödenecek şekilde yapılandırılan borçların peşin ödenmesi durumunda yerli ÜFE tutarının yüzde 90'ından muafiyet sağlanacağı vurgulandı. Yeniden yapılandırma borcunun idari para cezası olması halinde asıl alacak üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Vergi dairesine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.Kanuna eklenen yeni maddeye göre, matrahın en az yüzde 25 artırılabileceği 2022 yılından itibaren, muhasebe esasına göre matrahı 105 bin lira artıran gelir vergisi mükellefleri, vergi matrahını en az yüzde 25 artırabilecek. Faaliyet raporları, bilanço muhasebecileri ve müteahhitler için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan aşağı olamayacağı belirtilmiştir.Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen araçlar için vergi ve harçlar ile bu gerekliliklere ilişkin ek zorunlulukların belirlendiği ve uygulanan trafik yönetim cezalarına göre ceza puanlarının belirlendiği kaydedildi. Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazalara neden olmak dışında sürücüler için. 10 bine yakın alınan ehliyetler geri verilecek.