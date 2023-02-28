Bu miktarlar bekleyenlerin zaferi! Emekli maaşı alanlara 6.750 TL ek ödeme müjdesi geldi

5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Emekli promosyon ödemeleri gündemdeki yerini alırken Şubat ayının bitmesiyle beraber bankaların promosyon kampanyalarının sonuna yaklaşıldı. Emeklilere can suyu olacak promosyon ödemeleri için yenilikler yaşanırken yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar haberimizde. EYT yasasıyla beraber milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayalini kurarken bunun üzerine bankalar ise emekli promosyon kampanyaları için harekete geçti. 7.500 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonun 23 bin TL'ye kadar yükseleceği tahminleri geliyor. Kulislerde konuşulan bilgiye göre bankalar 23 bin TL varan promosyon ödemesi için hazırlıklara başladı. Emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanabilir.
Emekliler bankalardan yüksek promosyon ödemesi almak için harekete geçerken bir yandan da bankalar emekli maaşlarını nasıl taşıyacakları hakkında araştırmalara başladı. Şimdi ise bankalarda EYT
ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıkları başladı.
DENİZBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
Emekli maaşlarının tutarlarına bakılarak yapılacak emekli promosyon ödemeleri 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 TL olurken bundan yararlanmak için ise 1 otomatik ödeme talimatının verilmesi gerekir.
FİBABANK PROMOSYON ÖDEMESİ
3.499 TL'ye kadar 3 bin TL, 3.500 - 7.499 TL aralığındaki emekli maaşlarına 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL aralığındakilere 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek tutar ise 5 bin TL olarak belirlendi.
GARANTİ BANKASI
Maaşlara göre farklılık gösteren promosyon ödemelerinde 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 TL olarak hesaplara geçerken bununla beraber yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik fatura talimatına 1.500 TL.
HALKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
3.500 TL'ye kadar olan maaşlara 3 bin TL 3.500-7.500 TL aralığına 3.500 TL, 7.500-10 bin TL arasındaki maaşlara 4.500 TL 10 bin TL ve üzerine ise 5 bin TL ödeme yapılır.
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
Emekli promosyon ödemesini alacağınız bankaya 3 yıllık tahhüd de bulunulması gerekir. kredi
hesap ve fatura gibi şartların bulunmadığında 3 yıl maaşınızı o bankadan alacağınızı beyan etmeniz gerekir.