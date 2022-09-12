EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 08:17

Bu mümkün olur mu der gibisiniz! Doğru artık Porsche hissesi alabilirsiniz! İşte şartlar ve halka arz tarihi...

Gözler Almanya'nın şimdiye kadar yaptığı en büyük halka arz işleminde! Alman otomobil markası Porsche, halka arz işlemleri için gün sayıyor. Yapılacak olan halka arz işlemleri ile birlikte şirketin toplam değerini 85 milyar Euro'ya çıkacağı düşünülüyor. İşte Alman otomobil markası Porsche halka arz işlemleri hakkında merak edilenler…

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 08:17
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Bu mümkün olur mu der gibisiniz! Doğru artık Porsche hissesi alabilirsiniz! İşte şartlar ve halka arz tarihi...


Dünyaca ünlü Alman otomobil üreticisi Porsche, Volkswagen Genel Kurul toplantısının ardından hisselerini yüzde 25'inin Frankfurt Menkul Kıymetler Borsasında listelenecek yeni açıkladı. Yapılan açıklama ile birlikte halka arz işlemleri hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Alman otomobil markası Porsche halka arz işlemleri hakkında merak edilenler…

Porsche halka arzı ne zaman gerçekleştirilecek?

Alman otomobil markası Porsche, Eylül ayının sonu ya da Ekim ayının başı gibi halka arz işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Sermaye piyasa koşullarına bağlı olarak halka arz işlem nerenin yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.



Volkswagen CFO ve COO’su Arno Antlitz, Porsche'nin en büyük hisse sahibi olan Volkswagen’in 52 milyar Euroluk elektrifikasyona geçiş planlarını finanse etmek amacıyla borsaya kote olunması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya'nın dünyaca ünlü otomobil üreticisi olan Porsche halka arz işlemleri için gün sayıyor. Yapılacak olan halka arz ile birlikte şirketin toplam değerinin 85 milyar Euro'ya ulaşacağı düşünülmektedir. İşlemlerin gerçekleşmesi ile birlikte Almanya'nın şimdiye kadarki yaptığı en büyük halka arz işlemi olacak.

Porsche halka arz oluyor

Alman markası tarihe geçiyor

Alınan kararın Porsche için tarihi bir an olduğunu altına çizen Porsche CEO'su Oliver Blume, Volkswagen Denetleme Kurulu'nun Porsche AG'nin halka arz için lehine alınacak kararın memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Blume, “Dünyanın en başarılı spor otomobil üreticilerinden biri olan Porsche’nin halka arzı bizim için yeni bir sayfa demek" açıklamasında bulundu.

Halka arz işlemleri için belirlenen hisselerin yönetim kurulunda ve üst düzey işlemlerde yer almayacağı da ifade edildi.

2022 yılına girilmesi ile birlikte Porsche, gelir, faaliyet karı ve satış getirisi açısından güçlü bir büyüme gösterdi. 2022 yılına bakıldığında Yıl sonuna kadar şirketin 38- 39 milyon euro aralığında gelir elde etmesi planlanıyor. Bununla birlikte şirket 100 de 17-18 aralığında satış getirisi de hedeflemektedir. Şirket için yapılan uzun vadeli planlama hedefinde ise bu rakamın yüzde 20'ye çıktı görülmektedir.

İtalyan gazetesine konuşan Porsche finans şefi Lutz Meschke, şirkete duyulan yoğun ilginin memnuniyetle karşılandığını altını çizerken, piyasa zorluklarına rağmen kendilerine güvendiğini dile getirdi.

Alman markası tarihe geçiyor

Alman tarihinin en büyük halka arz işlemi olacak

Dünyaca ünlü Alman markası Porsche, halka arz işlemlerini gerçekleştirmesi ile birlikte 65 85 Euro aralığında bir değere ulaşması beklenmektedir. Arz işlemlerini 85 milyar Euroluk üst sınıra ulaşması durumunda Almanya tarihinin en büyük halka arz işleminin gerçekleşeceği söylenmektedir. Bununla birlikte işlemlerin beklenen düzeye ulaşması ile birlikte 1999 yılından bu zamana kadar Avrupa'da yapılan en büyük halka arz işlemi olacak. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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