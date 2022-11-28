Bu Nagihan ise Survivor'daki kimdi? Nagihan Karadere resmen yeniden doğdu, görenler tanımakta zorlandı







Estetik operasyonlar onu bambaşka biri yaptı







Survivor yarışmasıyla kendini tüm Türkiye’ye tanıtan Nagihan Karadere’nin yıllar içindeki değişimi hayrete düşüyor. Aynı zamanda milli atlet olan Nagihan Karadere’nin Survivor 2016’daki hali ile 2022 sezonundaki hali arasında neredeyse benzerlik bulunmuyor. İlk yarışmasından sonra bir dizi estetik operasyon geçiren isim bambaşka biri oldu ve olmaya da devam ediyor. Survivor’daki başarılı performansıyla 3 sezon yarışma imkanı buldu. Bu sezonların hepsinde de şampiyon adayı olarak gösterilen Nagihan, yarışmadan talihsiz bir şekilde elendi. Bu sezon da şampiyonluğu kıl payı kaçıran Nagihan Karadere, bir daha Survivor’da yarışmayacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.Survivor Nagihan Karadere, yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. 2016 yılından sonra neredeyse kendini tamamen değiştiren Nagihan, estetik operasyonlar yaptırmaya devam ediyor. Yüzüne yapılan operasyonların yanı sıra dişlerini ve göğüslerini de yaptırdı. Saçlarını da değiştirerek adeta yeniden doğdu.Geçtiğimiz günlerde yeni mesleği ile ortaya çıkan Nagihan Karadere, tam da değişimine uygun bir sektör seçti. Nişantaşı’nda güzellik merkezi açan ünlü isim burada kendini değiştirmek isteyenler için hizmet verecek.Survivor Nagihan, Survivor’daki ilk yarışmasından çıkar çıkmaz şoka uğramıştı. Eşinin kendisini aldattığını ortaya çıkan fotoğraflarla öğrenen Nagihan zor dönemler geçirmiş ve hemen eşinden boşanmıştı.Evliliğinin sona ermesi ardından yeni bir hayata adım atan Nagihan, işe önce kendini yenilemekten başladı. Zaten fit bir vücuda sahip olan ünlü isim, yüzüne bir dizi estetik operasyon yaptırarak resmen gençleşti.