TEKNOLOJİ
24 Ekim 2022 - 18:44

Bu numaradan mesaj geldiyse her an hesaplarınız boşaltılabilir! Mesaja dikkat

Cep telefonunuza gelen bir mesaj ile tüm paranızdan olabilirsiniz. Bu numaradan gelen mesajlara dikkat edin. İşte yeni dolandırıcıların yeni yöntemi.

TEKNOLOJİ
24 Ekim 2022 - 18:44
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Bu numaradan mesaj geldiyse her an hesaplarınız boşaltılabilir! Mesaja dikkat


Akıllı telefonların kullanılmaya başlamasıyla telefon dolandırıcıları farklı yöntemler denemeye başladı. Her geçen gün bu konuda kendisini geliştiren dolandırıcılar, mobil uygulamalardan kişilerin numaralarına ulaşarak internet sitesi linki gönderiyor. Aynı yöntemi SMS ile yaparak da gerçekleştiriyorlar.

Son günlerde ise daha öncekilerden farklı bir yöntem deniyorlar. Kişilerin telefonuna kısa mesaj göndererek iş teklifi sunduklarını söyleyip, yüksek maaş belirterek aşağıya koydukları linki cazip hale getirmeye çalışıyorlar.

Telefonunuza bu mesaj gelirse sakın açmayın



Dolandırıcıların yeni yöntemi olan iş teklifi mesajlarına tıklayan birçok kişinin banka hesapları boşaltıldı, kişisel bilgilerine ulaşılarak mağdur edildiler. Böyle bir durumda kalmamak için telefonunuza herhangi bir numaradan gelecek şu mesajı açmamanız ve içerisindeki linke kesinlikle tıklamamanız gerekiyor.

‘’ Sizi bir saat çalışmaya davet ediyorum, günlük maaş 800-5000 TL, bana ulaşın ctt.ly./rBYZt0A “ binlerce kişiye gönderilen bu mesaj telefonunuza gelirse sondaki linke tıklamayın.

dolandırıcı mesajı

Bu numaraya dikkat! Binlerce şikayet var

İnternetteki şikayet sayfalarında bir numara dikkat çekiyor. “05488532781” numarasından gelen mesajlar, bir internet sitesi linki veriyor ve bu linke tıklayan kişilerin banka hesap bilgileri ele geçiriliyor. Yapılan şikayetlerde kişiler numaralarının nerden bulunduğunu anlamadıklarını belirtiyor ve diğer kişileri bu tuzağa düşmemeleri için uyarıyor.

Bu numaradan gelen mesajda, iş teklifi yaptıklarını ve yüksek tutarda maaş vereceklerini, geri dönüş yapmak için ise linke tıklanmasını talep ediyor. Kimi zaman telefonlara gelen SMS’ler ve aramalara dikkat edilmese de elinizin yanlışlıkla bu linke dokunmasıyla bile çok büyük sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu adresle para çalıyorlar

İnternetteki birçok finans sitesine ilk girişlerde dahi dolandırıcılık yöntemleri devreye giriyor. Son günlerde sıkça karşılaşılan dosyalardan biri de usd.tustrc.com. adresi oluyor. Bu adres hem SMS ile hem de internet siteleri üzerinden kullanıcılara ulaştırılarak paralarının çalınmasını sağlıyor.

Peki bir internet sitesinin dolandırıcı olup olmadığı nasıl anlaşılacak? İnternetteki para hilesi yapan sitelere giriş yapıldığında çoğunlukla kişisel bilgileri talep ediyor. Başta normal olarak isim soyisim gibi bilgiler istense de sonrasında almak istenilen elmas tutarının girilmesi isteniyor. Oyuncu ilgili ekrana ulaştığında para hilesi kullanımda olduğunu ve oyun profillerine bu elmasların yükleneceği söyleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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