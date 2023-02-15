Bu odadaki tavşanı 8 saniyede görenlerin IQ'su 140 üstü çıkıyor! Kısıtlı sürede bulabilen çok az!







11 SANİYENIZ VAR… ODADAKİ TAVŞANI BULANLAR ‘SÜPER ZEKALI’ SAYILIYOR







Görseldeki optik illüzyon resminde, 11 saniye içinde tavşanı bulmaya çalışıyor musunuz? Zekanızı ve keskin gözlerinizi test etmek için buyurun meydan okumaya…Konuya daha derin bir şekilde dalmak istiyorsanız, çözüm görselini baz alarak şekli ve renkleri daha yakından inceleyin. Çok fazla zaman harcamadan tavşanın nerede saklandığını keşfetmeye çalışın. İşte size yardımcı olacak ipuçları:1. Resimdeki nesnelerin arasında gözden kaçan bir şeyler olabilir.2. Renkleri inceleyin, anormal bir şeyler olabilir.3. Tavşanın saklandığı köşeyi doğru şekilde tarayın.4. Resimdeki her şeyi dikkatlice inceleyin.İyi şanslar!