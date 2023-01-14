Bu ödemeleri şartlara uyan herkes alacak! 450, 1300, 4.450 TL ödeme yapılacak! Çalışan çalışmayan herkes ATM'den toplu para alacak! Acele edin e-devletten hemen başvurun







ELEKTRİK DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?











65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

ÇOCUK BİLEŞENİ ÖDEME TUTARLARI BELLİ OLDU





İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

DESTEK ÖDEMELERİ GÜNCEL TUTARLARI BELLİ OLDU

Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri 2023 yılında da devam ediyor. Şartlara uyan vatandaşlar elektrik ve doğalgaz destek ödemelerinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda vatandaşlara 450, 1.300 ve 4.400 TL olarak ödeme yapılacak. Genç yaşlı demeden herkesin yararlanabileceği destek ödemeleri 2023 yılında da vatandaşın cebini dolduruyor. Yapılan son değerlendirmeler kapsamında 2023 destek ödemeleri güncel tutarları açıklandı. İşte devlet destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…2023 yılında da devam eden elektrik destek ödemesi güncel tutarları şu şekildedir:1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı 108 TL 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 144 TL 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı 180 TL 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı 216 TL2022 yılında 1.684 TL olarak ödeme yapılan 65 yaş aylığı 2023 yılında 2604 TL'ye yükseldi.Geçtiğimiz yıl 900 TL olarak ödeme yapılan doğalgaz destekleri 2023 yılında 2500 TL'ye kadar yükseldi.Çocuk bileşeni destek ödemelerinden yararlanacak kişiler için belirlenen güncel tutarlar şu şekildedir: 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ödenmektedir.Geçtiğimiz yıl 3.048 TL olarak ödenen işsizlik maaşı yeni yılda 7.885 TL olarak güncellendi.Devlet destek ödemeleri kapsamında ödenen güncel tutarlar tek tek açıklandı. Bu kapsamda 2023 yılında ödemeler şu şekildedir: Evde bakım maaşı: 4.337 TL, Aile Destek programı 850 TL ile 1250 TL arasında