Kredi
22 Ocak 2023 - 09:45

Bu ödemenin genci yaşlısı yok! 3 bankadan flaş karar: Tam 5.000 TL ankit para dağıtacak! Kaçıran çok üzülecek

Akbank, Garanti Bankası ve TEB bankalarından müjdeli haber geldi. Bankalar müşterilerine 3 ay erteleme, sıfır faizsiz 5 bin TL kredi desteği verecek. İhtiyaç kredisi adı altında yayınlanan kredinin detayları haberimizde...

Kredi
22 Ocak 2023 - 09:45
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Bu ödemenin genci yaşlısı yok! 3 bankadan flaş karar: Tam 5.000 TL ankit para dağıtacak! Kaçıran çok üzülecek
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Bu ödemenin genci yaşlısı yok! 3 bankadan flaş karar: Tam 5.000 TL nakit para dağıtacak! Kaçıran çok üzülecek. Akbank, Garanti Bankası ve TEB bankalarından müjdeli haber geldi. Bankalar müşterilerine 3 ay erteleme, sıfır faizsiz 5 bin TL kredi desteği verecek. İhtiyaç kredisi adı altında yayınlanan kredinin detayları haberimizde...

garanti

ÜÇ BANKADAN FAİZSİZ KREDİ



Türkiye özel bankalarından olan Garanti Bankası, Akbank, TEB'den müjdeli haber geldi. Bankalar müşterilerine sıfır faizsiz, 3 ay erteleme 5 bin TL'lik kredi verecek. Kredi başvurularını bankanın şubesine giderek TC kimlik numaranız ile  yapabileceğiniz gibi Mobil bankacılık üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz.

TEB

AKBANK BANKASI İÇİN KREDİ BAŞVURU DETAYLARI

Akbank üzerinden yayınlanan ihtiyaç kredisine başvurmak için müşteriler şubelere giderek TC kimlik numaraları ile başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şubeye gitmeden de mobil bankacılık, online işlemlerden de işlemleri halledilebilir. 12 ay vadeli, 3 ay ertelemeli ve sıfır faizsiz olarak verilecek kredinin detaylarını müşteri temsilciniz ile konuşarak daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz.

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GARANTİ BANKASI İÇİN KREDİ BAŞVURU DETAYLARI

Faizsiz olarak verilecek kredinin detayları müşteriler tarafından merak ediliyor. Eğer siz de Garanti Banka müşterisi iseniz başvurularınızı TC kimlik numaranız ile kısa sürede halledebilirsiniz. 12 ay vadeli olarak verilecek Garanti Bankası için de koşullar aynıdır. Burada kredi notunuza da bakılmaktadır. Diğer bankalar kredi notu konusunda esneklik gösterirken, Garanti Bankası bu esnekliği göstermemektedir. Kredi notunuzun 1200 ve puan üstü olmalıdır. 

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TEB BANKASI İÇİN KREDİ BAŞVURU DETAYLARI

Yine bu bankada kredi notunuza bakmaktadır. Kredi puanınızın 1400 ve üstü olması gerekmektedir. Dİğer detaylar yine benzerlik gösteriyor. 12 ay vadeli, sıfır faizsiz, 3 ay geri ödemeli 5 bin TL'ye ihtiyaç kredisi. Bu krediye başvurabilmek ise oldukça basit. Hemen bankaların online işlemler üzerinden başvurularınızı yaparak acil nakit başvurunda bulunabilirsiniz. 

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