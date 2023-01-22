Bu ödemenin genci yaşlısı yok! 3 bankadan flaş karar: Tam 5.000 TL ankit para dağıtacak! Kaçıran çok üzülecek

Bu ödemenin genci yaşlısı yok! 3 bankadan flaş karar: Tam 5.000 TL nakit para dağıtacak! Kaçıran çok üzülecek. Akbank, Garanti Bankası ve TEB bankalarından müjdeli haber
geldi. Bankalar müşterilerine 3 ay erteleme, sıfır faizsiz 5 bin TL kredi
desteği verecek. İhtiyaç kredisi adı altında yayınlanan kredinin detayları haberimizde...
ÜÇ BANKADAN FAİZSİZ KREDİ
Türkiye özel bankalarından olan Garanti Bankası, Akbank, TEB'den müjdeli haber geldi. Bankalar müşterilerine sıfır faizsiz, 3 ay erteleme 5 bin TL'lik kredi verecek. Kredi başvurularını bankanın şubesine giderek TC kimlik numaranız ile yapabileceğiniz gibi Mobil bankacılık üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz.
AKBANK BANKASI İÇİN KREDİ BAŞVURU DETAYLARI
Akbank üzerinden yayınlanan ihtiyaç kredisine başvurmak için müşteriler şubelere giderek TC kimlik numaraları ile başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şubeye gitmeden de mobil bankacılık, online işlemlerden de işlemleri halledilebilir. 12 ay vadeli, 3 ay ertelemeli ve sıfır faizsiz olarak verilecek kredinin detaylarını müşteri temsilciniz ile konuşarak daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI İÇİN KREDİ BAŞVURU DETAYLARI
Faizsiz olarak verilecek kredinin detayları müşteriler tarafından merak ediliyor. Eğer siz de Garanti Banka müşterisi iseniz başvurularınızı TC kimlik numaranız ile kısa sürede halledebilirsiniz. 12 ay vadeli olarak verilecek Garanti Bankası için de koşullar aynıdır. Burada kredi notunuza da bakılmaktadır. Diğer bankalar kredi notu konusunda esneklik gösterirken, Garanti Bankası bu esnekliği göstermemektedir. Kredi notunuzun 1200 ve puan üstü olmalıdır.
TEB BANKASI İÇİN KREDİ BAŞVURU DETAYLARI
Yine bu bankada kredi notunuza bakmaktadır. Kredi puanınızın 1400 ve üstü olması gerekmektedir. Dİğer detaylar yine benzerlik gösteriyor. 12 ay vadeli, sıfır faizsiz, 3 ay geri ödemeli 5 bin TL'ye ihtiyaç kredisi. Bu krediye başvurabilmek ise oldukça basit. Hemen bankaların online işlemler üzerinden başvurularınızı yaparak acil nakit başvurunda bulunabilirsiniz.